Ericka Bareigts présente ses voeux à la presse

La maire de Saint-Denis a présenté les traditionnels voeux à la presse. L’occasion pour l’édile de présenter aussi les dossiers qui occuperont la municipalité cette année. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 à 15:16 | Lu 287 fois

Si d’habitude, le maire en fonction a l’habitude d’organiser les voeux à la presse dans les salons de la mairie, c’est au case Domenjod qu’Erika Bareigts a choisi d’inaugurer ce nouvel exercice pour elle. Un choix symbolique, puisque c’est sur un chantier d’insertion que la maire a souhaité tenir cette conférence. "Tous ceux qui font Saint-Denis doivent être mis en lumière", a-t-elle expliqué.



L’ancienne ministre des Outre-mer a ensuite rappelé le rôle de la presse comme "un axe majeur de l’émancipation du citoyen, permettant de participer à la vie démocratique et à la citoyenneté". Elle a évoqué les difficultés rencontrées par les secteurs avec la crise sanitaire, notamment celui de la presse écrite.



La maire de Saint-Denis a ensuite détaillé son plan d’action pour l’année à venir, rappelant au passage que 75% de ses promesses de campagne avaient déjà été amorcées. Au coeur de son projet se trouve le principe de l’hyperproximité appelé "ville du quart d’heure". L’idée est de permettre à chaque Dionysien d’avoir tous les services nécessaires à 15 minutes de marche de son domicile.



Parmi les autres axes forts de sa politique pour l’année, la lutte contre la grande pauvreté avec le lancement des restaurants solidaires. La transition écologique sera également au programme avec la plantation d’arbres et la création de jardins communaux. De nouvelles règles quant aux permis de construction vont être mises en place. L’édile a également confirmé l’implantation de 200 hectares de terrains agricoles biologiques et raisonnés qui ont déjà été identifiés.



Sur le plan de l’urbanisme, Ericka Bareigts a souligné que l’embellissement du Barachois était en cours, même s'il reste assujetti à la nouvelle entrée ouest. Le bassin de baignade est lui aussi toujours d’actualité. Elle a également indiqué sa volonté de multiplier les zones limitées à 30km//h pour assurer la sécurité des piétons et cyclistes. Ces derniers verront les pistes cyclables au minimum doublées.



Le passé historique du chef-lieu est également très important pour la nouvelle maire. La ville va mettre en valeur les 9 camps d’esclaves recensés sur son territoire. "Les vestiges de notre histoire, ce n’est pas que les belles villas de la rue de Paris. Il doit y avoir les deux pans de notre histoire" souligne-t-elle. La maire espère que d’ici 2024, Saint-Denis soit reconnue "ville française de la culture".



Le sport va être également mis en valeur avec des équipements sportifs qui seront installés dans chaque quartier. Le gymnase du Chaudron et le stade de la Source sont des projets en cours.



Pour conclure, Ericka Bareigts précise que "tout ceci ne sera pas possible sans les Dionysiens, car la politique se fait avec les citoyens".



