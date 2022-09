Communiqué "Ericka Bareigts met fin à la nuit des soldes"

Pour Farid Mangrolia (Tous Dionysiens), les Dionysiens seront privés de la "Nuit des soldes" à cause d'un "manque d’anticipation et d’ambition" de la maire de Saint-Denis.

Par N.P - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 11:08

Après le fiasco de la « Mini Fête » du mois d’août (Fermeture au deuxième jour du parking Océan, pas d’animations, une portion réduite, discontinuité entre les forains et les manèges, manque de communication…) cette année les dionysiens seront également privés de la traditionnelle « Nuit des soldes » dû à un manque d’anticipation, et d’ambition du Maire de Saint-Denis. Maire depuis 2020, elle n’a eu cesse de casser, par manque d’élus qualifiés ou tout simplement par manque de volonté, tout le travail qui avait déjà commencé entre les associations de commerçants de Saint-Denis dans leurs diversités et l’ancien Maire Gilbert Annette. Le Maire se doit d’accompagner, à l’instar d’autres communes, l’ensemble des acteurs économiques sur son territoire et ainsi rendre la ville plus attractive. À cet effet, je demande à Madame le Maire de continuer tous les projets et programmes qui avaient connu une réussite dans la précédente mandature et de travailler avec l’ensemble des commerçants pour les nouveaux projets. Farid Mangrolia Tous Dionysiens