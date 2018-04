Courrier des lecteurs Ericka Bareigts, le CHU et le Sud

Elle est peut-être la dernière parlementaire réunionnaise à prendre la parole sur le sujet du CHU. Erika Bareigts a-t-elle tant tardé pour se donner le temps de l'analyse et des rencontres ? A-t-elle pris le temps de la réflexion pour pouvoir mettre sur la table LE projet qui permettrait de préserver l'offre de soins à la Réunion ? Apparemment non, car voilà sa grande idée sur le dossier de la chirurgie infantile de Saint-Pierre, menacée par le plan d'économies : la députée demande une mission nationale d’experts !



Donc, au moment où l'on menace de rapatrier dans le nord le service qui permet de sauver des jeunes sudistes, la solution serait de faire venir une poignée de prétendus experts de Paris ? Qui seraient ces experts ? Qui leur donnerait leur feuille de route ? Quand viendraient-ils ? Quand rendraient-ils leur rapport ?



Madame Bareigts, pour avoir été membre d'un gouvernement, vous connaissez bien la formule : pour enterrer un sujet, demandez une commission et commandez une mission. Mme Bareigts n'a pas d'enfant dans le Sud. Mme Bareigts, et c'est tant mieux pour elle, ne connaitra jamais la douleur de voir un de ses enfants souffrir dans une ambulance bloquée dans un embouteillage. Et la députée de Saint-Denis de relancer la chanson bien connue : « il ne faut pas se placer dans une logique territoriale ».



Ce qui veut dire, comme toujours, que le Sud, qui sera bientôt le plus grand bassin démographique réunionnais, ne doit pas exiger de moyens pour sa population. Ericka Bareigts, qui se met sur les rangs pour conduire une future liste régionale, avec le soutien d’Huguette Bello, confirme une chose : avec elle, les intérêts des sudistes passeront toujours au second plan. Pas besoin d'une commission d'experts pour comprendre cela. Et tant pis pour nos enfants.



Marie-Hélène Bernet du tampon (une mère en colère) Marie-Hélène Bernet Lu 89 fois





Dans la même rubrique : < > Asphyxie circulatoire au Tampon: "C’est pas moi, c’est lui !" Deux degrés avant la fin du monde