A la Une . Ericka Bareigts fait passer des entretiens en speed-dating

La ville de Saint-Denis organise un speed-dating géant sur deux jours à la NORDEV afin d'engager les jeunes désireux d'effectuer un service civique. 317 places sont disponibles au travers de 13 missions. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 31 Août 2021 à 14:11





Ils sont déjà près de 1200 à s’être inscrits dans l'espoir de décrocher un engagement pour la commune. Un nombre appelé à grossir puisqu’il est toujours possible de s'inscrire jusqu'à mercredi. Les candidatures sont ouvertes à tous les jeunes entre 16 et 25 ans, voire jusqu’à 30 ans pour les personnes porteuses de handicaps.



La ville va en effet engager pour 8 mois, à raison de 24h par semaine, 317 volontaires. Un nombre élevé qui place Saint-Denis en deuxième position, derrière Paris et ses 400 volontaires.



Motiver la jeunesse dionysienne



"C’est un moyen très positif envoyé à la jeunesse. Parce que la ville de Saint-Denis est continuellement à la recherche de solutions pour ne pas les maintenir dans la désespérance. Donc ce speed-dating ouvre des possibilités à des gens qui auraient peut-être hésité à aller vers le service civique ou n’étaient pas au courant. Donc en faisant cela sur une dimension un peu plus grande, ça permet d’avoir plus de jeunes", indique Ericka Bareigts.



La maire de Saint-Denis, ainsi que tous les élus, les chefs de service et 80 agents sont présents afin de faire passer les entretiens aux candidats. Ce ne sont toutefois pas eux qui décideront qui sont les heureux élus.



Les avantages pour les volontaires



"Ce qu’il faut savoir pour le service civique, c’est que c’est avant tout l’engagement du jeune dans l’intérêt général. Il y a une vraie volonté de la ville de Saint-Denis de mettre en œuvre des politiques de jeunesse autour de l’émancipation du jeune, autour de son épanouissement personnel et professionnel", souligne de son côté Aurélie Médéa, élue déléguée à la jeunesse.



"Ce qui est intéressant, c’est qu’ils ne viennent pas pour un emploi, mais pour un engagement", précise Ericka Bareigts. Un engagement autour de 13 missions que les candidats peuvent sélectionner.



Les volontaires percevront une indemnité, et non une rémunération, de 577€ par mois assortis de 107€ supplémentaires pour les boursiers et les bénéficiaires du RSA. Ils seront également accompagnés par la ville sur différents dispositifs comme de l’aide pour passer le BAFA ou pour passer le permis de conduire.



Ceux qui n’auront pas eu la chance d’être sélectionnés ne seront pas laissés de côté. La mairie ou les 15 partenaires présents les recontacteront d’ici quelques mois pour leur proposer des pistes dans leurs parcours vers l’emploi.



Pour ceux qui souhaiteraient tenter leur chance, les inscriptions sont à retrouver sur ce lien C’est entre espoir et inquiétude que les jeunes dionysiens se rendent à la NORDEV ce mardi. Durant deux jours, la mairie de Saint-Denis organise un grand speed-dating à la recherche des futurs volontaires en service civique.Ils sont déjà près de 1200 à s’être inscrits dans l'espoir de décrocher un engagement pour la commune. Un nombre appelé à grossir puisqu’il est toujours possible de s'inscrire jusqu'à mercredi. Les candidatures sont ouvertes à tous les jeunes entre 16 et 25 ans, voire jusqu’à 30 ans pour les personnes porteuses de handicaps.La ville va en effet engager pour 8 mois, à raison de 24h par semaine, 317 volontaires. Un nombre élevé qui place Saint-Denis en deuxième position, derrière Paris et ses 400 volontaires."C’est un moyen très positif envoyé à la jeunesse. Parce que la ville de Saint-Denis est continuellement à la recherche de solutions pour ne pas les maintenir dans la désespérance. Donc ce speed-dating ouvre des possibilités à des gens qui auraient peut-être hésité à aller vers le service civique ou n’étaient pas au courant. Donc en faisant cela sur une dimension un peu plus grande, ça permet d’avoir plus de jeunes", indique Ericka Bareigts.La maire de Saint-Denis, ainsi que tous les élus, les chefs de service et 80 agents sont présents afin de faire passer les entretiens aux candidats. Ce ne sont toutefois pas eux qui décideront qui sont les heureux élus."Ce qu’il faut savoir pour le service civique, c’est que c’est avant tout l’engagement du jeune dans l’intérêt général. Il y a une vraie volonté de la ville de Saint-Denis de mettre en œuvre des politiques de jeunesse autour de l’émancipation du jeune, autour de son épanouissement personnel et professionnel", souligne de son côté Aurélie Médéa, élue déléguée à la jeunesse."Ce qui est intéressant, c’est qu’ils ne viennent pas pour un emploi, mais pour un engagement", précise Ericka Bareigts. Un engagement autour de 13 missions que les candidats peuvent sélectionner.Les volontaires percevront une indemnité, et non une rémunération, de 577€ par mois assortis de 107€ supplémentaires pour les boursiers et les bénéficiaires du RSA. Ils seront également accompagnés par la ville sur différents dispositifs comme de l’aide pour passer le BAFA ou pour passer le permis de conduire.Ceux qui n’auront pas eu la chance d’être sélectionnés ne seront pas laissés de côté. La mairie ou les 15 partenaires présents les recontacteront d’ici quelques mois pour leur proposer des pistes dans leurs parcours vers l’emploi.Pour ceux qui souhaiteraient tenter leur chance, les inscriptions sont à retrouver sur ce lien www.saintdenis.re/vsc





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur