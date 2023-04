Communiqué Ericka Bareigts fait le point sur la visite de la ministre chargée de l'Egalité entre femmes et hommes

La maire de Saint-Denis a reçu Isabelle Lonvis-Rome, ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargé de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances pour évoquer la lutte contre les violences faites aux femmes : Publié le Samedi 1 Avril 2023

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, UN SUJET QUOTIDIEN

La Ville de Saint-Denis accueillait ce vendredi 30 mars et samedi 1er avril, Isabelle LONVIS-ROME, Ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances.

Soucieuse du bien-être de ses habitants et des publics les plus vulnérables, nous avons rendu visite aux associations dionysiennes agissant pour la défense des discriminations et des inégalités, notamment celles faites aux femmes.

Les violences subies par les femmes constituent l’une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde. Aujourd’hui en France, une femme sur dix est victime de violences au sein de son couple. Toutes les dix minutes, une femme est violée. Tous les deux jours et demi, une femme décède, victime de son compagnon ou ex-compagnon.

À La Réunion, d’après l’enquête Virage dans les Outre-mer, menée par l’Institut National d’Études Démographiques (INED) 30 % des femmes et 25 % des hommes déclarent des faits de violence avant 18 ans dans les différentes sphères de vie. Des faits avérés nettement plus fréquents à La Réunion que dans l’Hexagone.

Ce sujet est grave, et malheureusement n’avance pas. C’est inadmissible !

Il y a un manque alarmant de places d’hébergement spécialisées non mixtes et sécurisées pour recueillir les femmes victimes de violence et les personnes en situation d’extrême vulnérabilité.

Nous déplorons notamment l’incapacité à prendre en charge les victimes en urgence, et qu’elle soit faite dans un cadre serein et sûr. A cela, il faut pouvoir garantir une prise en charge d’ordre social, psychologique et juridique des victimes d’actes de violence et les aider à se reconstruire pour rebondir et ainsi éviter de sombrer.

Depuis le début de la mandature, Saint-Denis, Ville fraternelle et solidaire a tenu à inscrire la Santé Publique et la lutte contre les discriminations, l’égalité et l’inclusion comme axes forts de sa mandature. Particulièrement engagée dans la défense des droits des femmes, la Ville se mobilise pour enrayer ces injustices à travers son dispositif FANM DOBOUT qui œuvre aux cotés des associations.

Menant une politique de promotion de la santé auprès des plus fragiles, notamment auprès des femmes, la Ville met un point d’honneur à leur redonner de la dignité et de la confiance en elle. Elle œuvre ainsi pour sensibiliser la population aux risques de violences intra familiales, d’inégalités femme/homme, mais aussi pour le bien-être physique et mental des femmes, en proposant tout au long de l’année des actions de sensibilisation aux Dionysien.nes.

Cependant, il reste encore un long parcours afin que toutes les victimes puissent bénéficier d’un soutien immédiat, sécurisé et encadré. Saint-Denis, Ville fraternelle et solidaire, mobilisée pour défendre les actes de violences envers les femmes, appelle au soutien de l’État et des pouvoirs publics pour renforcer la protection des victimes et le suivi des auteurs de violences conjugales à l’échelle locale.