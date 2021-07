A la Une .. Ericka Bareigts et Jean-François Lebon reçoivent la Légion d'honneur

Ericka Bareigts et Jean-François Lebon ont été distingués par la Légion d'honneur. Par N.P - Publié le Mercredi 14 Juillet 2021 à 14:41

Parmi les citoyens récompensés par la Légion d'honneur figurent l'élue Ericka Bareigts et le commissaire divisionnaire de police Jean-François Lebon, tous deux distingués au grade de chevalier par le décret du 13 juillet 2021.



L'ancienne ministre des Outre-mer et maire de Saint-Denis a ainsi été saluée pour ses 29 ans de service ; le directeur départemental de la Sécurité publique de La Réunion (DDSP) pour ses 32 ans de service.