Ericka Bareigts en appelle à la solidarité réunionnaise pour trouver un toit aux Sri lankais

Libérés ce lundi des lieux de zone d'attente que constituaient le centre de rétention situé à Gillot et l'hôtel Le Sélect, les 39 migrants sri lankais se retrouvent dès ce mardi à la merci de l'aide des associations et particuliers pour prendre en charge leur hébergement. La maire de Saint-Denis Ericka Bareigts en appelle à la solidarité réunionnaise pour trouver un toit à ces demandeurs d'asile. Le communiqué d'Ericka Bareigts : Par LG - Publié le Mardi 27 Septembre 2022 à 20:19

La ville de Saint-Denis est sollicitée pour héberger les 39 Sri-Lankais qui sont sortis de la zone d’attente préfectorale hier soir. Nous souhaitons participer à la solidarité envers ces personnes qui méritent d’être traitées avec décence et respect quelle que soit la décision qui sera finalement appliquée à leur demande d’asile, parce que c’est l’esprit de notre ville. Néanmoins, nous souhaitons également voir se mettre en œuvre la solidarité réunionnaise. Nous ne pouvons plus à Saint-Denis et nous ne voulons plus assumer seuls la solidarité pour l’ensemble de l’île au détriment des Dionysiens.





Nous sommes en capacité de répondre seulement à 1500 attributions par an sur la ville et 20 à 30% de ces réponses positives bénéficient à des personnes qui viennent de l’extérieur de Saint-Denis. Nous portons une part plus importante que nombre de communes sur la solidarité envers les plus démunis.



Nous disposons également de 24 places d’hébergement d’urgence à disposition des sans abris et des personnes en situation d’urgence exceptionnelle que nous mettons à la disposition de la Croix Rouge. Nous n’avons pas la main sur ces attributions qui sont gérées directement par le 115 pour le compte de l’Etat. Ce centre est plein tous les soirs.



L’accueil des Sri-Lankais est une question Réunionnaise, qui concerne la Réunion toute entière. Aussi, je demande à toutes les instances étatiques, départementales et régionales, ainsi qu’au Président de l’association des maires de la Réunion d’organiser la solidarité réunionnaise qui doit se déployer sur l’ensemble de l’île.



Ericka Bareigts

Maire de Saint-Denis





