Ericka Bareigts élue première secrétaire fédérale du PS de La Réunion

Les sections socialistes de La Réunion se sont prononcées ce jeudi pour désigner le premier secrétaire fédéral et les secrétaires des sections socialistes de l’île. Ericka Bareigts a été élue à 97% pour prendre la tête du PS 974 et vient ainsi remplacer Philippe Naillet. "Nous tenons à souligner l’élection pour la première fois d’une femme à la tête de la fédération réunionnaise", a exprimé le parti. Par N.P - Publié le Vendredi 24 Février 2023 à 10:36

Le communiqué de la Fédération :



Dans le cadre du 80ème Congrès du Parti Socialiste, les sections socialistes de La Réunion se sont prononcées ce jeudi pour désigner le Premier Secrétaire Fédéral et les secrétaires des sections socialistes de l’île.



Sur les 681 adhérents inscrits et à jour de leur cotisation à la Fédération de La Réunion, dans l’ensemble des sections, nous comptabilisons 561 votants soit 83% de participation.



Concernant les résultats fédéraux pour le poste de Premier Secrétaire Fédéral du Parti Socialiste de La Réunion, Ericka Bareigts a été élue avec 97% des voix.



Concernant les résultats fédéraux pour les postes de secrétaire des sections de La Réunion, ont été élus :



Pour la section du Tampon : Jean-Jacques Vlody ;

Pour la section de Ste-Marie : Olivier Differnand ;

Pour la section de St-André : Franckline Vochré ;

Pour la section de St-Denis 1 : Younoussa Abdillahi ;

Pour la section de St-Denis 2 : Gérard Françoise;

Pour la section de St-Denis 3 : Marie Kelly Noël ;

Pour la section de St-Denis 4 : Jean-Max Boyer ;

Pour la section de St-Denis 5-6 : Christopher Dijoux ;

Pour la section de St-Denis 7 : Chantal Vitry ;

Pour la section Saint-Denis 8 : Audrey Belim ;

Pour la section Saint-Denis 9 : Frédéric Hoareau ;

Pour la section de St-Paul : Salim Nana-Ibrahim ;



La Fédération tient à souligner l’émergence de sections nouvelles sur le territoire depuis le 79ème Congrès :

Pour la section du Port : Afyfah Maleck ;

Pour la section Saint-Denis 10 : Raphaël Botte ;

Pour la section de St-Louis : Raphaël Cerveaux ;

Pour la section de St-Pierre : Corine Bédié.



Nous tenons à souligner l’élection pour la première fois d’une femme à la tête de la fédération réunionnaise et le fait qu’avec 6 femmes secrétaires de section pour 16 sections, la meilleure représentativité des femmes aux responsabilités de notre organisation politique se poursuit. Nous comptons aussi 6 nouveaux secrétaires de sections, signe d’un renouvellement de nos instances.



Nous remercions l’ensemble des camarades qui se sont déplacés pour exercer notre démocratie interne. Nous nous retrouverons bientôt pour compléter par nomination des différentes instances du parti. Les enjeux politiques auxquels fait face La Réunion méritent l’engagement de tous dans les prochaines années, le travail continue !



Pour la Fédération de La Réunion

La Porte-Parole Audrey Bélim