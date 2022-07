A la Une . Ericka Bareigts accueille Gérald Darmanin et Jean-François Carenco

La maire de Saint-Denis sera la première élue à rencontre le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer ainsi que le ministre délégué des Outre-Mer lors de leur visite officielle. Par SI - BS - Publié le Vendredi 8 Juillet 2022 à 11:20

De nombreux sujets ont été abordés ce vendredi matin dans l'Hôtel de Ville de Saint-Denis par Ericka Bareigts et les membres du Gouvernement. Il a notamment été question de sécurité, mais aussi de transformation urbaine (Vauban, Bouvet, Butor).



"Nous collaborons étroitement avec l'Etat dans le cadre de l'ANRU et je l'espère l'année prochaine dans le cadre du projet de la RUCHE du Chaudron", explique Ericka Bareigts.









Ericka Bareigts s'est aussi exprimé sur le remaniement ministériel et sur le rattachement de l'Outre-Mer à l'Intérieur : "C'est un choix qu'a fait le président de la République et c'est comme ça que nous allons travailler en tant qu'élu local. Nous travaillerons avec le ministre de l'Intérieur et le ministre délégué des Outre-Mer."



"J'ai été ministre des Outre-Mer et je l'ai abordé avec mes valeurs. Ce n'est plus le sujet", affirme-t-elle, avant d'ajouter : "J'ai porté mes sujets et j'espère qu'ils seront traités comme il se doit par les ministres."

"Nous avons entendu ses demandes notamment au sujet de la mobilité. La transition écologique est très importante, surtout sur la manière de se déplacer en sécurité et de façon respectueuse de l'environnement", explique Gérald Darmanin. "Nous serons les avocats de la ville de Saint-Denis dans les appels à projet ou pour les fonds européens ou ce que peut donner l'Etat", assure le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer.