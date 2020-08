Ericka Bareigts : "Nous avons un cluster confirmé à Ste-Clotilde et un second non confirmé dans le Bas de la Rivière"

Hier, l’ARS et la préfecture avaient confirmé mercredi le recensement de 32 nouveaux cas sur l’île. Parmi eux, 9 personnes avaient été testées positives au covid-19 suite à évènement familial. Un chiffre qui a explosé puisque quelques temps après, 16 nouvelles personnes en contact avec ce cluster avaient été déclarées positives. Au total et uniquement pour ce cluster, plus d'une centaine de personnes-contact avaient été identifiées.



Lors de son point presse, Ericka Bareigts a ainsi dévoilé les mesures "exceptionnelles" prise par la municipalité. Parmi elles : le port du masque obligatoire pendant 3 semaines dans les locaux communaux, elle encourage par ailleurs les salariés de la commune à procéder à un test. "Nous sommes dans une situation exceptionnelle sur Saint-Denis, nous sommes la 20e plus grande ville de France", a commenté la maire, revenant sur la détection du cluster sur Sainte-Clotilde et annonçant un potentiel autre cluster non confirmé situé dans le Bas de la Rivière, soit "deux zones de fragilité".



Rentrée scolaire reportée pour 14 d'écoles



Concernant la rentrée scolaire, Ericka Bareigts annonce avoir demandé à la Rectrice, au préfet et à la directrice de l'ARS "d'entendre les mesures [qu'elle] a souhaité prendre". La rentrée scolaire scolaire est reportée dans les écoles des quartiers du Bas de la Rivière/Petite-Ile et certaines de Sainte-Clotilde. La rentrée se fera le lundi 24 août dans les établissements concernés, soit 14 écoles sur les 77 que compte la commune. Pour assurer la continuité pédagogique, la mairie a créé 17 500 comptes d'espace numérique pour les élèves.



Les écoles concernées :



- Élémentaire Lilas Bois Noir

- Maternelle Claude Debussy

- Maternelle Jacaranda

- Maternelle Tamarin

- Élémentaire Tamarin

- Maternelle Vauban

- Maternelle Champ-Fleuri

- Élémentaire Champ-Fleuri

- Primaire Bossard

- Élémentaire Jules Reydellet A

- Maternelle Ylang Ylang

- Maternelle Petite-Ile

- Maternelle Rivière 2

- Élémentaire Jules Reydellet B



Le port du masque généralisé en dehors des lieux clos sur la commune



"Il s'agit d'une responsabilité collective. Ce n'est pas un message de culpabilisation, mais de responsabilité individuelle", indique-t-elle, invitant l'ensemble de la population réunionnaise à avoir recours à des tests en cette période de retour de vacances et de surtout respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. "Ne pas le faire c'est vraiment entraîner une catastrophe pour tous".



Ericka Bareigts a indiqué avoir demandé au préfet la possibilité de prendre un arrêté de port du masque en dehors des lieux clos dans le chef-lieu. Des lieux qui seront ciblés : les marchés forains, la rue piétonne commerçante, des lieux de regroupement comme le carré Cathédrale, "des lieux denses en termes de population", précise-t-elle.



En lien avec la municipalité, la préfecture devrait, sous peu, publier un arrêté préfectoral concernant le port du masque généralisé en dehors des lieux clos dans la commune de Saint-Denis.



Samuel Irlepenne sur place