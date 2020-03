Ericka Bareigts, Didier Robert et Nassimah Dindar qualifiés pour le second tour

Il n'y aura pas de surprise dans le chef-lieu. La guerre des ténors de la politique locale verra s'affronter au second tour l'ex-ministre des Outre-mer, le président du Conseil régional et la sénatrice. Les deux premiers finalistes avaient aussi été parmi les derniers à se lancer officiellement dans la course à l'hôtel de ville de Saint-Denis.



Ericka Bareigts obtient 42,91 % des suffrages exprimés. Didier Robert obtient 24,79 % des suffrages exprimés et Nassimah Dindar obtient 12,80%.



Les deux têtes de liste de "Saint-Denis pour tous" (Ericka Bareigts) et de "Saint-Denis c'est le moment" (Didier Robert) et Nassimah Dindar ont une semaine pour rallier à leur cause les candidats déchus.