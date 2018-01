Politique Ericka Bareigts: "3 raisons pour lesquelles le PS ne séduit plus les Outre-Mer"





S'atteler à la refondation du Parti socialiste, passe aussi, pour chacun de nous, militantes et militants, par questionner le lien qui nous unit à ce collectif; peut-être encore plus pour celles et ceux qui, comme moi, y ont adhéré depuis plus de trente ans, qui savent ce qu'ils lui doivent, les bonheurs des jours de victoires, les déceptions et les remises en cause des jours de défaites.



Pour moi, le Parti socialiste, c'est d'abord la caisse de résonnance de mes premiers combats de jeunesse : il y a plus de trente ans, alors étudiante, je poussais la porte d'un local d'une section pour y trouver les moyens d'un engagement. Ce qui m'animait à l'époque, et encore aujourd'hui ? La volonté de mener des luttes collectives, de rassembler des énergies pour dénoncer les injustices, pour combattre les inégalités et les discriminations, pour aller à la rencontre des citoyens, écouter leurs quotidiens, leurs difficultés (de logement, de santé, de solitude) et de me battre pour y apporter des solutions. Croisons-nous beaucoup de jeunes, à La Réunion ou ailleurs, qui voient encore dans ce parti le moyen d'un engagement? Hélas, trop peu. Et c'est à cela que nous devons répondre: pourquoi notre parti, dans tous les territoires, et plus particulièrement en Outre-mer, n'attire plus ceux qui souhaitent faire et s'engager?



La raison première, c'est que le Parti Socialiste n'incarne plus le combat dans nos territoires. Il s'en est éloigné en se perdant dans des débats internes, dans des postures, dans une incapacité à se rénover et à faire émerger de nouveaux visages ! La politique c'est avant tout changer la vie et c'est pour cela que nous devons faire de nos militants, de nos jeunes notre première force politique.

