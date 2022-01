A la Une . Eric Zemmour visite un restaurant réunionnais en Sologne

Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 28 Janvier 2022 à 23:52

Le candidat à la présidentielle Eric Zemmour a organisé cet après-midi une table ronde dans le village de La Marolle-en-Sologne dans l'épicerie réunionnaise de Sylviane Bluker. Il y a rencontré des jeunes et des jeunes parents de la région pour parler des enjeux de politique familiale en milieu rural : crèches, fermetures de classes, transports scolaires, et sur la façon de concilier vie familiale et vie professionnelle, activités culturelles et sportives, accès aux soins…



Il était accompagné notamment de Guillaume Peltier, Philippe de Villiers et Jérôme Rivière.



La Réunion était omniprésente lors de la rencontre. Que ce soit au travers des samoussas servis, de la carte de l'île au mur et des bouteilles de rhum arrangé.



Sylviane Bluker, au regard de sa page Facebook, est une ancienne militante Les Républicains. On la voit en photos avec Xavier Bertrand ou Nicolas Sarkozy et son passage dans le camp d'Eric Zemmour n'est manifestement pas du goût de tous les membres de sa famille, au vu de quelques échanges acerbes dans les commentaires...









Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur