A la Une . Eric Zemmour attendu à La Réunion entre fin février et début mars

Sa venue à La Réunion était dans les cartons, elle semble désormais actée. Selon les informations du Figaro, le candidat de la "Reconquête !", Éric Zemmour devrait bien faire un crochet par notre île "fin février" durant sa campagne électorale pour la présidentielle.





Après les ralliements de certains transfuges du RN (Gilbert Collard) ou encore de LR (l'ex-numéro 2 du parti, Guillaume Peltier), Éric Zemmour pourra compter sur le soutien de l'eurodéputée RN guadeloupéenne, Maxette Pirbakas, une des "cautions Outre-Mer" du Rassemblement national indique Le Figaro.



