A la Une . Eric Zemmour accusé par 8 femmes de violences sexuelles

Selon le journal en ligne Mediapart, 8 femmes accusent Eric Zemmour de violences sexuelles sur une période allant de 1999 à 2019. Par N.P - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 15:43







"Il me bloque contre l’ascenseur et m’embrasse de force", "Il me fourre sa langue dans sa bouche"... Le media en ligne Médiapart relaie dans un article publié ce mardi la parole de huit femmes dénonçant les agissements d'Eric Zemmour. Agressions sexuelles et comportements inappropriés sont reprochés au candidat à la Présidentielle.

Après plusieurs mois d'enquête, Mediapart livre le témoignage de 8 femmes qui accusent Éric Zemmour d'agressions sexuelles et de comportements inappropriés

