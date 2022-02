National Eric Woerth, LREM et la rupture de l’équilibre démocratique

Eric Woerth a provoqué la colère des députés de l’opposition qui ont quitté la Commission des Finances. Le député de l’Oise, qui a annoncé son soutien à Emmanuel Macron, refuse de quitter son poste de président de la Commission des Finances, pourtant dévolue à un membre de l’opposition. Plus que sa décision, ce sont les justifications de l’ancien ministre qui ont choqué les élus. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 17 Février 2022 à 16:55

La tension monte à l’Assemblée nationale. Hier, tous les députés de l’opposition ont quitté avec pertes et fracas les murs du palais Bourbon après ce qu’ils considéraient comme un manque de respect démocratique. La raison de leur colère : la décision d’Eric Woerth de se maintenir à la présidence de la Commission des Finances.



Depuis 2007, l’usage veut que cette commission soit présidée par un membre de l’opposition dans un souci d’équilibre démocratique. Une pratique inscrite dans la révision de la Constitution de 2008 promise par Nicolas Sarkozy, dont Eric Woerth était le ministre.



En annonçant son ralliement à Emmanuel Macron début février, le député de l’Oise s’est donc éloigné des Républicains pour rejoindre LREM. Une décision qui de facto le fait intégrer la majorité parlementaire. Lors de la réunion de travail de la commission, puis dans l’hémicycle, l’ensemble des députés des partis d’opposition lui ont demandé de quitter son poste et d’assumer son choix.



"Je ne démissionnerai pas"



Ainsi, les députés des Républicains, du PS, de la France Insoumise, de l’UDI ont uni leur voix afin de demander la démission de l’ancien ministre. La républicaine Véronique Louwagie a souligné qu’il s’agissait ici "des droits de l’opposition" et que cela confortait un "esprit d’équilibre démocratique".



“Je ne démissionnerai pas, c’est ainsi”, a simplement répondu le député de l’Oise. C’est surtout son explication, frôlant l’indécence, qui a provoqué la colère des opposants. “Je ne soutiens pas le premier mandat d’Emmanuel Macron, j’ai dit que j’allais soutenir le 2e mandat d’Emmanuel Macron. Il y a une différence”, s’est-il justifié, provoquant les huées des élus.



Il a ajouté qu’il ne restait plus qu’une semaine avant la fermeture des travaux, sans préciser qu’elle pouvait toujours être convoquée durant les 4 mois de législature restants. Il a de plus rappelé que le PS n’avait pas changé le président entre les deux mois séparant la victoire de François Hollande des législatives suivantes. Un argument qui ne prend pas en compte la campagne électorale présidentielle en cours.



Tous les députés de l’opposition ont donc quitté la salle sans que cela ne provoque le moindre émoi des élus de la majorité. Ces derniers font bloc derrière leur camarade de la dernière heure. Ils ont ainsi rappelé que le règlement indiquait que le président de la Commission des Finances devait faire partie de l’opposition au moment de son élection, mais pas après. "La commission des Finances mérite mieux que l’importation d’un débat politique et symbolique", a déclaré le député LREM Laurent Saint-Martin.



