Eric PAYET, champion du monde d’ornithologie

Le championnat d’ornithologie de 2023 à Naples a été un événement exceptionnel pour tous les passionnés d’oiseaux et les scientifiques du monde entier. Cet événement annuel a rassemblé des milliers de participants venus de 22 pays pour admirer les oiseaux les plus rares et les plus exotiques du monde.



Des milliers d’oiseaux de différentes espèces, couleurs et tailles ont été présentés dans des cages soigneusement préparées et décorées. Des juges d’ornithologie ont examiné chaque oiseau, en notant leur apparence, leur comportement et leur santé globale.



Les résultats ont été annoncés lors d’une cérémonie de remise des prix, où les propriétaires d’oiseaux gagnants ont été récompensés pour leurs soins et leur dévouement.



Eric PAYET, ornithologue passionné depuis sa jeunesse participe depuis 2014 aux Championnats d’ornithologie. Cette année, c’est avec un oiseau bec d’argent combinaisons de mutations (prix : médaille d’or) et la création d’une espèce mélangeant le moineau du Japon (Classic hybride) et un capucin damier qu’a présenté Eric PAYET.



Né et ayant grandi à l’île de La Réunion, il a développé son amour pour les oiseaux dès son plus jeune âge, passant des heures à les observer et à les identifier.



Eric PAYET est un exemple inspirant pour les jeunes ornithologues qui cherchent à évoluer dans ce domaine et sa passion pour les oiseaux est contagieuse.



La Ville de Saint-Paul, véritable terre de championnes et de champions, reconnait son engagement et le félicite pour les prix obtenus lors de ce Championnat d’ornithologie.