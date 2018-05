Eric Marcely, candidat aux législatives 2017, déclaré inéligible

Éric Marcely était le candidat "issu de la société civile" aux élections législatives de juin 2017 dans la 7ème circonscription de La Réunion. Il a été déclaré inéligible pour une durée d'un an par le Conseil constitutionnel.



Le compte de campagne d'Éric Marcely a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans sa décision du 16 octobre 2017, au motif qu'il a bénéficié d'un don émanant d'une personne morale pour un montant de 250 euros, et compte tenu du montant en cause au regard du total des recettes inscrites au compte.