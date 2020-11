Communiqué Éric Magamootoo nommé secrétaire général de Cap Business Océan Indien

Donner un nouvel élan à la coopération économique régionale. C’est avec cet objectif qu’Éric Magamootoo a pris ses fonctions, en août dernier, en tant que Secrétaire général de Cap Business Océan Indien, anciennement l’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie de l’océan Indien (UCCIOI). Sa nomination fait suite à la création d’un secrétariat à Ebène, inauguré en 2019, ainsi qu’à la publication d’une nouvelle feuille de route pour les cinq prochaines années, intitulée « Cohérence pour l’Avenir et le Progrès dans l’océan Indien ». Le communiqué de presse de Cap Business Océan Indien : Par LG - Publié le Vendredi 27 Novembre 2020 à 13:39 | Lu 149 fois

Donner un nouvel élan à la coopération économique régionale. C’est avec cet objectif qu’Éric Magamootoo a pris ses fonctions, en août dernier, en tant que Secrétaire général de Cap Business Océan Indien, anciennement l’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie de l’océan Indien (UCCIOI). Sa nomination fait suite à la création d’un secrétariat à Ebène, inauguré en 2019, ainsi qu’à la publication d’une nouvelle feuille de route pour les cinq prochaines années, intitulée « Cohérence pour l’Avenir et le Progrès dans l’océan Indien ».



Éric Magamootoo aura pour mission de mettre en œuvre cette stratégie tout en donnant une nouvelle impulsion à cette association dont il est l’un des fondateurs. En effet, cet avocat de profession connaît parfaitement les enjeux de la coopération économique régionale ayant, entre autres, occupé le poste de président de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de La Réunion. Il possède ainsi une bonne connaissance de différents dossiers relatifs aux nombreuses problématiques auxquelles font face les territoires et les entreprises de la région.



« Je suis très heureux de pouvoir, une nouvelle fois, participer activement à la création de partenariats entre les acteurs économiques de la région. Après 15 ans d’existence, Cap Business Océan Indien nourrit de nouvelles ambitions.



L’association a pour vocation de devenir une véritable plateforme régionale qui facilitera le dialogue entre les acteurs économiques dans différents secteurs d’activité. Nous allons, pour ce faire, nous appuyer non seulement sur le travail réalisé par nos équipes, mais également sur le soutien de nos partenaires, tels que l’Union européenne (UE), l’Agence française de développement (AFD), la Commission de l’océan Indien (COI), et surtout les États », déclare Éric Magamootoo, Secrétaire général de Cap Business Océan Indien.



« Nous sommes très heureux d’accueillir Éric Magamootoo qui devient ainsi notre tout premier Secrétaire général. Je suis sûr que notre association bénéficiera grandement de son expérience pour la mise en œuvre de la stratégie que nous avons élaborée de manière collective l’année dernière. Il s’agira pour nous d’accompagner les entreprises et créer les bases pour des partenariats gagnant-gagnant », soutient, pour sa part, Pascal Plante, actuel président de Cap Business Océan Indien et premier vice-président de la CCI de La Réunion.



Un des objectifs de l’association est de soutenir les efforts consentis pour améliorer la compétitivité et la capacité des entreprises à s’adapter à un environnement économique de plus en plus difficile en raison de la crise sanitaire, mais également des effets du changement climatique et d’une concurrence accrue d’autres régions du monde. C’est ainsi que l’association a changé de nom, traduisant à la fois la nouvelle vision son engagement à fédérer l’ensemble des acteurs.



Depuis 2018, l’association a créé le statut de « membres associés » qui permet d’accueillir comme adhérents des organisations professionnelles, telles que les chambres consulaires : des métiers, de l’agriculture, de la pêche mais aussi les associations représentatives. Dès sa prise de fonction, le Secrétaire général a eu plusieurs rencontres avec les partenaires historiques de l’association, à savoir l’Agence Française de Développement (AFD) et la Commission de l’océan Indien (COI).





Publicité Publicité