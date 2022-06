A la Une . Eric Magamootoo : "Nous avons confiance dans le choix que fera le peuple"

Après son élimination au premier tour des élections législatives dans la 1re circonscription, Eric Magamootoo s’est fendu d’un communiqué pour remercier son équipe et ses électeurs. Il se dit inquiet de la forte abstention et promet de poursuivre son engagement auprès de la population. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 06:37

Le communiqué :



Nous tenons à remercier les Dionysiennes et les Dionysiens d’avoir soutenu notre projet et notre programme pour un nouveau modèle économique et social réunionnais.



Nous avons tout particulièrement été touchés par l’implication des jeunes qui ont, dans le cadre de ces élections, décidé de nous rejoindre notre équipe et de s’engager pour la première fois en politique. Nous saluons leur courage et leur investissement.



Par ailleurs, nous prenons acte que le grand gagnant de ce dimanche est l’abstention, puisque 7 électeurs sur dix ont choisi de ne pas s’exprimer.



Nous comprenons leur colère. Elle traduit un sentiment d’abandon résultant de l’incurie des politiques en place.



Néanmoins ce choix remet en cause notre démocratie puisque celui qui arrive en tête du premier tour a été élu par moins d’une personne sur dix.



Nous travaillerons activement, dès les prochains jours, pour apporter à la population ce qu’elle réclame : un changement de système via des actions concrètes pour leur quotidien.



Nous voulons rassembler autour d’un projet commun.



Nous nous y emploierons avec force et conviction.



Nous nous appuierons sur des valeurs : la proximité, la probité, le non-cumul des mandats et le refus des extrêmes.



En ce qui concerne le deuxième tour, nous avons confiance dans le choix que fera le peuple. Chacun reste libre.



