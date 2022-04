Eric Magamootoo : "Emmanuel Macron reste le seul rempart face à la menace d’une France extrémiste"

Le communiqué :



Ce dimanche 10 avril, nous avons assisté à un tournant historique de la vie politique et démocratique de la Vème République. Les partis traditionnels, que ce soit Les Républicains ou Le Parti Socialiste, se sont effondrés. Les partis d’extrême gauche et d’extrême droite dominent désormais.



Monsieur Mélenchon, par son charisme, a su représenter une réalité sociologique : la pauvreté, les inégalités, le désespoir, la perte de confiance en nos élites. Malheureusement, il a réussi ce ralliement en usant de propositions populistes qui menacent d’enfoncer un peu plus l’économie déjà exsangues, de la France. Quant à l’extrême droite, elle a su exploiter habillement les peurs, le repli, le rejet de l’autre et la division dans un discours totalement démagogique.



Ce scrutin révèle les fractures de notre société. Il exprime un grand besoin d’écoute, de sens, de liberté, de fraternité et de justice. Il traduit un besoin d’être rassuré faces aux chaos qui résulte des crises sociales, de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine.



A l’aube de ce deuxième tour, le candidat Emmanuel Macron reste le seul rempart face à la menace d’une France extrémiste. Au-delà des valeurs partisanes, il est le seul qui porte la vision d’une France combative face aux dangers du monde, d’une France responsable dans des temps de crises, d’une France rassembleuse face à ceux qui veulent nous diviser, d’une France raisonnable qui refuse de tomber dans le piège du populisme, d’une France responsable faces à des tentatives de déresponsabilisation, d’une France en confiance face à la défiance.



Dès à présent, le peuple Réunionnais doit se mobiliser pour lancer un message fort et montrer que nous rejetons le racisme, la xénophobie, la division la haine. Nous avons à réaffirmer que nous voulons toujours faire partie d’une France juste et unie dans la diversité.



Pour faire barrage à l’extrême droite et à Madame Le Pen, le dimanche 24 avril, nous appelons à voter avec force pour le candidat Emmanuel Macron.



Eric Magamootoo