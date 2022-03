Communiqué Eric Magamootoo : Appel aux entrepreneurs réunionnais et aux candidats à la CCIR

L'ancien président de la CCIR Eric Magamootoo adresse un appel aux entrepreneurs réunionnais et aux candidats à la CCIR. Par N.P - Publié le Jeudi 24 Mars 2022 à 09:58





Le cumul de tels évènements constitue une première dans l’histoire réunionnaise. Ils affectent l’image de cette institution et son rôle au sein de notre société. En tant qu’ancien Président, je suis le premier navré d’apprendre un tel naufrage.



Or, si ce désastre révèle la partie sombre de notre humanité, l’Histoire m’a également appris que les hommes sont aussi porteurs de lumière. Ainsi, Nicole Robinet de la Serve, par son activisme incessant, a réussi à mettre en place notre première assemblée d’élus en 1833.



Sarda Garriga, par sa détermination, a imposé en 1848 l’abolition de l’esclavage contre les grands propriétaires qui en réclamaient le report.



Raymond Verges, en 1946, s’est uni à d’autres députés pour en finir avec la colonisation. Un an plus tard, Gandhi a contribué à rendre l’Inde libre du joug du gouvernement britannique. En 1994, après vingt-sept années passées en prison, Mandela met fin à l’apartheid qui a régné sur l’Afrique du Sud.



Ces exemples m'amènent à conclure que la lumière, en ces temps obscurs, ne peut venir que de nous et de notre capacité à nous mobiliser.



Pour revenir à la CCIR, les épreuves qu’elle traverse ne remettent en cause ni son existence ni son utilité. Faut-il rappeler que les chambres consulaires constituent un des socles de notre démocratie depuis des siècles, puisqu’elles représentent les entrepreneurs, ceux qui se lèvent pour créer, construire, innover, fournir ou transformer les produits et services dont nous avons besoin. La prospérité économique de la Réunion dépend largement de leur courage et de leur travail. Leur union, au sein des chambres consulaires, est destinée à éclairer le Politique sur l’état et les besoins de secteurs clés comme l’agriculture, l’artisanat, le commerce et l’industrie. Il n’est de meilleur connaisseur que celui qui pratique son métier ; or, par l’intermédiaire des chambres, c’est lui qui exprime les difficultés du pays, les causes qui freinent le progrès et les moyens d’accroître la prospérité.



Ce liminaire posé, il ressort que la situation actuelle de la CCIR met en exergue cinq mesures, qui sont autant de conditions sine quae non de son redressement : Le prochain président ne doit cumuler aucun autre mandat électif ou poste politique dans l’île. Les raisons sont aussi simples qu'évidentes : d’une part, sa mission est trop importante pour qu’il se permette la moindre dispersion ; d’autre part, il y a trop de risques de conflits d’intérêts sur ce si petit territoire pour que nous fassions l’économie d’une telle exigence.

La nouvelle majorité doit commander un audit comptable, fiscal et social de la CCIR dès son arrivée, ce par une ou des sociétés indépendantes. La nouvelle équipe et la population ont besoin de savoir ce qui s’est passé ces dernières années pour redresser cet établissement public et prendre les mesures qui s’imposent.

Chaque entrepreneur doit voter lui-même dans la mesure du possible, et non donner son droit de vote à un tiers. Voter est un droit individuel attaché à la personne. Il y a eu trop d’abus sur les fameuses cartes qui étaient détournées massivement ; cela a dilué la crédibilité des élus.

Les entrepreneurs doivent s’impliquer et s’unir par-delà leurs différences et leurs dissensions pour être force de proposition et faire bloc sur les sujets et les priorités qui rassemblent. Ne cédez pas à la division manichéenne du petit contre le gros, du créole contre le zoreil, de la victime contre le bourreau. Cette vision étriquée des hommes sert les intérêts de ceux qui préfèrent diviser pour mieux régner. Pour aller loin, il faut aller ensemble.

A ceux qui estiment n’avoir pas le temps ou ne voir pas d'intérêt à s’impliquer, je leur dis : vous êtes indispensables. Votre rôle est là : s’exprimer, alerter, proposer, dénoncer. La critique ne rime pas avec raillerie. Elle est la clef de voûte pour bâtir un pays. Mais, ces propositions resteront lettres mortes si nous laissons la lassitude, le dégoût ou l’indifférence nous envahir. Si tel était le cas, l’avenir de la CCIR, tout comme celui de notre île, serait alors rude, morne et délétère. Les profiteurs ne cesseront de dominer, les inégalités continueront de croître.



Il est donc temps que la Réunion prenne son destin en main, elle ne le pourra que par l’implication de tous. Il appartient à chacun, à son échelle, de commencer par incarner ce changement auquel nous aspirons. Notre île a besoin d’une génération qui s’élève et sorte de son silence, Dieu sait combien elle regorge de talents.



Si j’en appelle à vous aujourd’hui, entrepreneurs, c’est que la Réunion a besoin de vous entendre."



Eric Magamootoo

