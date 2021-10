Communiqué Eric Lombard, DG de la Caisse des Dépôts : "La Réunion est un territoire de pionniers"

C’est en compagnie du Président du Département Cyrille Melchior que le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) Eric Lombard a entamé sa visite à La Réunion ce mercredi 5 octobre. Il a notamment parcouru, à bord d’une voiture électrique, la galerie souterraine du réseau ILO (Irrigation du Littoral Ouest), au départ du centre technique de Mon Repos à Saint-Paul jusqu’à l’ouvrage de captage de Rivière-des-Galets, dans le cirque de Mafate. Par Département de La Réunion - Publié le Mardi 5 Octobre 2021 à 19:44

Eric Lombard a ainsi pu constater de visu l’ampleur de ce gigantesque chantier du transfert de l’eau de l’Est vers l’Ouest auquel la CDC a pris une part active dans le passé : "La Réunion est un territoire qui a beaucoup de projets. C’est un territoire de pionniers dans bien de domaines, a déclaré Eric Lombard. Beaucoup a été fait ces 50 dernières années mais il reste à faire. Il faut continuer à irriguer d’autres zones de l’île. Nous avons signé une convention qui va permettre de financer à l’avenir, tous ces projets au service des Réunionnaises et des Réunionnais".



La plus belle signature de l’Outre-mer



Le Président Cyrille Melchior précise : "Dans les années à venir, nous avons effectivement des grands chantiers à mener notamment dans la partie Est de l’île pour capter l’eau du Nord et l’emmener le plus loin possible, dans les champs de Sainte-Marie, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît (ndlr : projet MEREN).Nous voulons aussi renforcer l’irrigation dans la micro-région des Hauts avec des retenues, notamment au Tampon, vers Trois-Bassins, Saint-Leu, les Hauts de Saint-Paul ; et "pousser" l’eau le plus haut possible avec des pompes alimentées avec de l’énergie renouvelable. Le Département travaille pour que tous nos agriculteurs puissent irriguer leurs champs et que nos familles aient l’eau potable au robinet".

La bonne santé financière de la Collectivité était au cœur des échanges. Pour le Président Cyrille Melchior, "La convention signée ce matin prouve que le Département a la confiance de ses partenaires, notamment des banques. Nous sommes la plus belle signature de tout l’Outre-mer ! Nous avons acquis cette confiance parce que nous avons un budget bien équilibré. Nous sommes en capacité d’engager plus de 150 M€ de travaux chaque année, pour aider les entreprises réunionnaises à mener des chantiers, à soutenir l’emploi mais aussi à réaliser des équipements structurants".



La convention de partenariat a été signée entre le Président du Conseil départemental et Nathalie Infante, directrice régionale de la CDC/Banque des territoires, en présence de Eric Lombard qui indique : "Ce qui est mis en œuvre ici, c’est l’économie circulaire : on fait circuler l’eau pour l’agriculture, qui va permettre de nourrir les habitants. Ce que fait la CDC, c’est de la finance circulaire. C’est-à-dire que nous gérons l’épargne du livret A des Français et on l’investit, on la prête, on la met au travail, au service des projets collectifs".