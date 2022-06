A la Une . Eric Leung et Yolande Calichiama remercient leurs électeurs

Arrivés en troisième position dans la 6e circonscription, Eric Leung et sa suppléante Yolande Calichiama remercient les électeurs qui leur ont accordé leur confiance. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 07:04

Le communiqué :



Nous tenons, dans un premier temps, à remercier l’ensemble des électeurs de la 6e circonscription, les militants ainsi que leurs familles, pour la confiance et leur engagement sans faille à nos côtés, tout au long de cette campagne : MERCI pour cette grande aventure humaine.



Dans un contexte d’urgence sociale, économique et de défiance vis-à-vis de la classe politique, sur les plans local et national, nous avons rassemblé 14,35 % (soit 3 262 voix) des suffrages et manquons de très peu la qualification pour le second tour.



Cette 3e position montre que les citoyens que nous sommes peuvent rassembler en dehors de tout parti et travailler dans le seul intérêt de La Réunion. Nous restons mobilisés et engagés

#PourNoutPéi.



À très bientôt,



Eric Leung et sa suppléante, Yolande Calichiama



