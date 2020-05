A la Une . Éric Fruteau renonce au second tour à Saint-André

L’ancien maire qui était candidat pour un nouveau mandat a annoncé qu’il se retirait pour le second tour des élections municipales. Le candidat ne donne aucune consigne de vote. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 30 Mai 2020 à 11:38 | Lu 1253 fois

Joé Bédier avait lancé un appel du pied le week-end dernier, mais celui-ci n’aurait été entendu qu’à moitié. Si Éric Fruteau a bien annoncé qu’il se retirait de la course à la mairie, il n’a pas donné de consigne de vote à ses électeurs.



"Nous aurions pu nous maintenir pour le deuxième tour. Néanmoins, nous souhaitons rester cohérents avec nos convictions. En nous retirant de ce scrutin dignement, et en refusant toute compromission, nous ne serons pas dans la logique des choix faits par d’autres en 2014", annonce le communiqué du candidat.



Au premier tour, Éric Fruteau était arrivé troisième du scrutin avec 17,09% des voix. Il suivait Jean-Marie Virapoullé (31,47%) et Joé Bédier (17,09%). Le second tour s’annonce donc comme un duel entre le fils du maire sortant et Joé Bédier.