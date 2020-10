Société Eric Ferrère succède à Daniel Gonthier à la tête du Parc national

Une page se tourne au Parc national. Après plus de treize années passées à la tête de la structure, l'ex-maire de Bras-Panon, Daniel Gonthier, a laissé sa place ce vendredi à Éric Ferrère. Un consensus a été trouvé autour de la candidature du maire des Avirons à l'occasion du conseil d'administration du Parc qui s'est déroulé cet après-midi au parc de la Nordev à Saint-Denis. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 30 Octobre 2020 à 15:28 | Lu 2406 fois





Fait majeur de la présidence de Daniel Gonthier, cette inscription a également été le point de départ de quelques tensions entre le Parc national et le Collectif pour le maintien des activités au cœur de La Réunion (C.Mac), ce dernier craignant que les activités traditionnelles ne soient menacées par le Parc après ce classement à l'UNESCO. Daniel Gonthier a également eu à traiter avec les ambitions de certains élus, qui souhaitaient voir le déclassement du parc national en parc régional, estimant que la réglementation du parc était trop contraignante concernant le développement économique des hauts de l'île. Des sujets "qui ne sont plus à l'ordre du jour" nous a indiqué Daniel Gonthier peu avant de laisser son siège.



Place maintenant à son successeur. Eric Ferrère vient d'être élu Président du Parc national de La Réunion pour 6 ans, grâce à une forte majorité (64 voix exprimées sur 73). Le maire des Avirons avait conditionné sa candidature au fait "dès le départ de faire consensus" . Eric Ferrère se donne pour mission de défendre "un véritable projet de société. Le Parc national ne doit pas être qu'un outil de préservation et de valorisation du patrimoine. Il faut remettre l'homme réunionnais dans son intégralité au coeur de l'ADN du Parc".



