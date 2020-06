Eric Ferrère enfin maire après sa dernière tentative en 2008

Le succès n’a pas échappé à Eric Ferrère cette fois-ci. 2020 aura été la bonne année. En 2008, il n’y avait pas eu de match entre lui et le maire sortant Michel Dennemont élu dès le 1er tour.



L’absence de ce dernier pour cause de mandat de sénateur a rebattu les cartes et permis à l’éternel opposant de remporter la victoire face à l’adjointe sortante Roseline Lucas.



Eric Ferrère obtient 58,53% de voix face à celle qui avait été élue dans la majorité de Michel Dennemont en 2014 mais qui n’avait pas fait l’unanimité au moment de sa candidature, le maire René Mondon préférant soutenir Eric Ferrère. Roseline Lucas enregistre de son côté 41,48% des voix.