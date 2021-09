A la Une . Eric Ferrère dresse le bilan de sa première année à la tête des Avirons

Déjà une année de passée à la tête de la mairie des Avirons pour Eric Ferrère. L'occasion pour ce dernier de dresser un bilan de ces premiers mois à la tête de la commune, tout en saluant le travail effectué par son prédécesseur René Mondon pour redresser les comptes. Un passage de relais tout en douceur, même si Eric Ferrère ne manque pas d'ambitions pour Les Avirons, avec plus de moyens alloués à l'investissement. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 7 Septembre 2021 à 10:44

"L'idée pour nous c'est que la commune ne doit pas être forcément l'investisseur principal mais avant tout un catalyseur du dynamisme économique et social sur son territoire", lance Eric Ferrère.



D'où l'accent mis durant la campagne sur le concept "d'intelligence territoriale", "qui consiste à amener sur notre territoire plusieurs partenariats publics-privés". Le maire avironnais ne manque pas d'ambitions pour faire de sa ville un modèle en matière d'attractivité économique, évoquant avec Pierrot Dupuy la nécessité de revoir le Plan local urbanisme (PLU) de la commune, "pas du tout dimensionné pour accueillir et pour porter le projet de cette mandature".



Durant cet entretien, Eric Ferrère est également revenu sur son action passée à la tête du Parc national, dont il est le président depuis octobre 2020. "On est parti d'une acceptation négative du Parc depuis sa création jusqu'à récemment", clame le maire des Avirons qui appelle à revoir "les manières de faire" en trouvant "des interactions entre l'homme et le Parc".