Eric Dupond Moretti et Eric Ciotti en campagne à Mayotte

Les têtes d'affiche se bousculent à Mayotte en cette période de campagne présidentielle. Afin de répondre aux attentes des Mahorais, sur une île ou la question de l'insécurité est la problématique dominante, les ténors des partis arrivent. Eric Dupont Moretti, actuel garde des sceaux du gouvernement d'Emmanuel Macron, et Eric Ciotti, l'homme fort de Valérie Pécresse, seront tous deux à Mayotte en fin de semaine. Par NP - Publié le Mercredi 9 Mars 2022 à 10:32

Le ministre de la Justice, après un passage à La Réunion, viendra se poser à Mayotte pour une très courte escale. Eric Dupont Moretti est attendu en fin de matinée de vendredi 11 mars et devrait repartir en fin de journée.



Alors que Mayotte connait un regain de violence, les sujets à évoquer ne manqueront pas. Maison d'arrêt, fonctionnement des juridictions et bien entendu insécurité : le ministre va devoir répondre à diverses questions. Emmanuel Macron n'est pas le seul à envoyer l'un de ses lieutenants.



Valérie Pécresse sera de son côté représentée par Eric Ciotti, qui sera lui samedi et dimanche dans l'île. Il participera notamment à une réunion publique organisée par les Républicains de Mayotte le 12 mars à 15h à Bandrélé.