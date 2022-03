Mayotte Eric Dupond Moretti au chevet de la justice mahoraise

C'est un ministre de la Justice très attendu qui va se poser à Mayotte aujourd'hui. Eric Dupond-Moretti arrive au chevet d'une justice qui souffre, en manque de moyens humains.

Par NP - Publié le Vendredi 11 Mars 2022 à 10:41





Manque d'avocats, de magistrats, de personnel... A cela vient s'ajouter des arrêts maladie à la chaîne ou encore un manque d'interprètes. C'est une justice désabusée qu'Eric Dupont Moretti va rencontrer.



Des solutions existent mais demandent des moyens afin d'améliorer la sécurité et le confort du personnel mais également pour créer de nouvelles infrastructures.



