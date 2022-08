Eric Dupond-Moretti annonce la création d'un centre éducatif fermé à Mayotte

Le garde des Sceaux a annoncé ce vendredi 19 août la création d’un centre éducatif fermé à Mayotte. La mise en service de ce CEF est prévue pour la fin de l’année 2024.



Cette décision fait suite à la visite du ministre de la Justice à Mayotte en mars 2022. Les acteurs de la prise en charge des mineurs y demandaient la création d’un centre éducatif fermé.



"Sensible à cette demande légitime, Eric Dupond-Moretti a porté ce projet d’implantation d’un CEF à Mayotte lors de la préparation du budget", annonce le ministère de la Justice qui ajoute que ce nouveau CEF viendra "répondre aux enjeux démographiques de l’île et aux besoins exprimés par la juridiction en termes de placement judiciaire. Le traitement de la délinquance des mineurs et la protection de l’enfance se trouvent ainsi renforcés dans le département."



Ce nouvel établissement proposera une offre éducative dédiée, pensée comme une alternative à l’incarcération, pour les mineurs les plus ancrés dans la délinquance et pris en charge par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ).



"Le placement d’un mineur en CEF s’inscrit ainsi dans une démarche de réapprentissage de la vie quotidienne, en collectivité, s’appuyant sur la responsabilisation quant à l’acte commis, la prévention des conduites à risques et la sociabilisation pour une meilleure réinsertion", indique le ministère.



L’implantation d’un CEF à Mayotte répond à la volonté d’une justice de proximité et aux besoins exprimés par l’autorité judiciaire. Le maintien des liens familiaux y sera favorisé et la préparation à la sortie renforcée, dans l’intérêt des jeunes pris en charge, de leurs familles et de la société.



Délinquance : des chiffres beaucoup plus importants qu'en métropole



Selon une étude de l’Insee parue en novembre 2021, la délinquance d’appropriation est particulièrement forte à Mayotte. En 2018 ou 2019, 18% des ménages déclarent avoir été victimes d’un cambriolage ou d’un vol sans effraction, soit quatre fois plus qu’en France métropolitaine. De plus, les habitants de Mayotte sont personnellement trois fois plus victimes de vols avec ou sans violences.



Les vols sont aussi plus souvent aboutis, les multi-victimes plus nombreuses et le recours à la violence ou aux menaces beaucoup plus fréquent que dans l’Hexagone. Ainsi, une personne sur dix a subi une violence physique au cours des deux dernières années. Les vols de véhicules à moteur ou d’objets dans la voiture, pour ceux qui en possèdent, ou les vols de végétaux ou d’animaux sur les terrains sont aussi fréquents.