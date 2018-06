Société Erasmus : Une ouverture au monde pour les élèves du lycée La Renaissance

Le lycée hôtelier La Renaissance, à Plateau-Caillou, s'investit beaucoup dans les projets internationaux, depuis de nombreuses années, et pour le plus grand bénéfice de ses élèves. En 2014, le lycée a obtenu la charte Erasmus +, qui lui permet d'envoyer des élèves de BTS en stage. Par ailleurs, chaque année, des lycéens en bac pro ou en CAP partent en stage en Europe.



Six élèves de BTS sont partis en Grèce sur l'île de Santorin, mais aussi en Turquie dans des hôtels de luxe. L'occasion de parfaire leur apprentissage, et de découvrir d'autres manières de faire, dans un environnement exigeant. Ces six élèves ont acquis plus d'autonomie et d'assurance, seuls dans un pays étranger.



En 2017, 8 élèves de seconde bac pro sont partis en en Hongrie et en Sicile, dans le cadre d'un projet Erasmus baptisé UNESCO. Ils ont présenté le patrimoine réunionnais classé à l'Unesco, et ont rencontré leurs homologues européens. Une expérience que Quentin et Valentin n'oublieront pas, car elle fut pour eux l'occasion de s'ouvrir à l'Europe et à ses habitants.



Chane, élève de CAP boulangerie-pâtisserie, a effectué un stage dans le nord de l'Italie. Il a travaillé en cuisine dans un restaurant gastronomique, et l'expérience a changé sa vie : lui qui se destinait à devenir pâtissier dans une boulangerie se voit désormais travailler dans un restaurant. Pour cela, il continue ses études au lycée, il a débuté une année supplémentaire de pâtisserie de restauration.



Le lycée La Renaissance est partenaire de nombreux pays d'Europe : la Bulgarie, la Hongrie, l'Italie, le Portugal. En novembre 2018, 25 élèves de tous ces pays seront reçus à La Réunion par l'équipe Erasmus du lycée La Renaissance.

