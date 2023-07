Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Éradication du Tulipier du Gabon : une lutte essentielle pour préserver la biodiversité de la Réunion



Célèbre dans le monde entier pour sa magnifique floraison, le tulipier du Gabon a peu à peu montré sa dangerosité pour la biodiversité réunionnaise et la commune de Saint-Leu n’a pas été épargnée.



Originaire d’Afrique équatoriale, le tulipier du Gabon a été introduit à La Réunion dans les années 50 en tant qu’arbre d’ornement, apprécié pour sa belle floraison et sa capacité d’adaptation. Malheureusement ce beau pied d’bwa est devenu une espèce invasive. Ses racines, très solides et imposantes peuvent endommager les infrastructures (il pousse même dans une fissure ou un caniveau).



Par ailleurs, cet arbre supporte mal les intempéries, notamment les cyclones et peut provoquer de graves dommages en cas de chute.



En raison de son impact sur l’écosystème local, cette espèce a été classée parmi les 153 plantes interdites à la Réunion par l’Arrêté ministériel du 2 avril 2019, et fait l’objet d’une grande campagne d’éradication en cours, depuis 2021.



Face à cette problématique, un partenariat a été mis en œuvre entre la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) et l’AVE2M (Association pour la Valorisation de l’Entre-Deux Monde) pour la mise en place d’une stratégie d’éradication à l’échelle de l’île pour lutter contre cette espèce envahissante, notamment, en mobilisant des crédits du plan de relance.



Une campagne réussie à Saint-Leu :



La Municipalité de Saint-Leu, en partenariat avec l’AVE2M, a donc initié une campagne d’abattage des tulipiers du Gabon qui devrait prendre fin d’ici la rentrée.



Celle-ci s’organise en plusieurs étapes : Après avoir établi un inventaire des sujets présents sur le territoire de Saint-Leu (au total, 33 plants ont été identifiés), l’action a été divisée en deux lots : Deux entreprises ont obtenu le marché d’élagage. Elles procèdent d’abord à l’abattage des arbres, puis au dessouchage et rognage afin d’enlever les racines.

Un entretien est nécessaire pour s’assurer de la non reprise des racines. Il peut être fait par les services de la mairie ou l’entreprise mandatée par l’association.

Par la suite, des plantations d’espèces indigènes et endémiques de La Réunion seront effectuées pour restaurer les milieux naturels et favoriser le retour de la biodiversité locale. Cette semaine, le dernier tulipier du lot 1 devrait être arraché. La campagne d’éradication du lot 2 est déjà en cours et devrait prendre fin avant septembre.



Afin de renforcer l’action de lutte contre cette espèce invasive, la population de Saint-Leu est encouragée à signaler tout tulipier du Gabon encore présent dans les espaces privés. Pour ce faire, vous pouvez contacter l’association AVE2M ou le service environnement de la Mairie de Saint-Leu.



En savoir plus sur l’AVE2M



L’association pour la Valorisation de l’Entre-Deux Monde, agit, entre autre, pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (faune et flore) sur l’ensemble du territoire réunionnais tout en accompagnant des personnes à la réinsertion professionnelle.

Dans le cadre du plan de relance gouvernemental pour la mise en œuvre du projet :



Son action vise également à sensibiliser le grand public et les établissements scolaires. Cette sensibilisation est primordiale pour impliquer tous les acteurs de la société dans la protection de la biodiversité locale.



CONTACT :

AVE2M (à Bourg Murat, La Plaine des Cafres) :

contact@ave2m.com

