Équitation : Des stages de perfectionnement sur tout l'île

Alors que le Président du Département Cyrille Melchior et le maire et conseiller départemental du Tampon André Tien Ah Koon se retrouvent derrière un projet de développement de la filière équine et la création d’un hippodrome, le monde de l’équitation réunionnaise accueille, en ce moment même, un grand cavalier. A l’invitation de la fédération équine, Pierre de Bastard est actuellement dans notre île pour des stages.



Permettre aux cavaliers et aux formateurs d’acquérir de l’expérience grâce aux directives d’un entraîneur de talent, c’est la volonté de la Fédération équine avec la présence depuis une dizaine de jours à La Réunion de Pierre de Bastard. Cet écuyer ancien membre du cadre noir de Saumur, responsable de la formation BEES à l’Ecole Nationale de l’Equitation (ENE) est également un ancien cavalier de compétitions nationales et internationales. Il a en effet participé aux championnats du monde et aux championnats d’Europe. Les stages de perfectionnement de Pierre de Bastard l’ont menés aux quatre coins de l’île. Pour la Fédération, il s’agit de mettre les cavaliers locaux en présence d’un formateur d’expérience. L’ambition étant d’acquérir de nouvelles méthodes d’entraînement mais également pour les cavaliers avertis ou amateurs de parfaire leurs techniques sur les différentes disciplines de la compétition. Pierre de Bastard a pu ainsi enseigner son art aux licenciés des clubs hippiques de l’île.



Autre partenaire et pas des moindres sur cette venue, la commission CSO 2018 (Concours du Saut d’Obstacles) de La Réunion avec entre autres Gilbert Martineau, le président et Samuel Silotia du haras des cocos à Saint-Leu. La Fédération équine compte environ 3000 licenciés à La Réunion. L’éloignement ne permet pas d’acquérir un niveau suffisamment important pour être présent dans les grandes compétitions même si les plus jeunes participent régulièrement à des championnats notamment en France. Du côté de l’Océan Indien, l’émulation est plus importante avec des fédérations à Maurice et à Madagascar. Le but étant d’intégrer officiellement la discipline aux prochains Jeux des Iles qui se dérouleront normalement à l’île Maurice du 19 au 28 juillet prochain.



Photos Florence Vendôme