A la Une . Equipée sauvage dans un rond de cartes : Pascal Aboukir, auteur présumé, retrouve la liberté... ou presque

Le bénédictin de 44 ans est soupçonné d'avoir enlevé et séquestré un des joueurs d'un cercle de jeu de St-André en août 2021. Placé en détention provisoire, il vient d'obtenir une remise en liberté. Mais c'était sans compter un appel du parquet dionysien. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 12 Décembre 2022 à 07:40





Il aurait conduit l'infortuné sur le front de mer de Saint-André, lui extorquant 15.000 euros en liquide. Ils se seraient ensuite tous rendus chez un concessionnaire. En guise de remboursement d'une dette de jeu, le caïd bénédictin et un de ses complices se seraient fait remettre un véhicule d'occasion d'une valeur de 40.000 euros appartenant à la victime. Décrit par le parquet général comme étant "un caïd de Saint-Benoit", Pascal Aboukir, 44 ans, est soupçonné d'avoir commandité un braquage dans un rond de cartes de Saint-André, en août 2021. Il aurait agi avec la complicité de deux autres individus. Le trio aurait fait irruption au sein du cercle de jeux et aurait enlevé un des joueurs qu'il recherchait. Un des complices présumé, Rudy O. était masqué et armé d'un flash-ball . Il aurait touché 2000 euros pour avoir prêté main forte à Pascal Aboukir qui, armé d'un fusil à pompe, aurait débarqué dans le rond de cartes et enlevé un des joueurs. Une arme qui par ailleurs n'aurait jamais été retrouvée.Il aurait conduit l'infortuné sur le front de mer de Saint-André, lui extorquant 15.000 euros en liquide. Ils se seraient ensuite tous rendus chez un concessionnaire. En guise de remboursement d'une dette de jeu, le caïd bénédictin et un de ses complices se seraient fait remettre un véhicule d'occasion d'une valeur de 40.000 euros appartenant à la victime.





A tel point qu'en avril 2022,



Le parquet ayant fait appel de la décision de la JLD, Pascal Aboukir comparaitra devant les magistrats de la chambre de l'instruction qui vont à leur tour se pencher sur la situation du quadragénaire qui affiche 22 mentions à son casier judiciaire. Il comparaitra détenu. 8 mois de sursis provenant d'une précédente condamnation ont en effet été mis à exécution à la demande du juge d'application des peines. Une peine qui serait susceptible d'être aménagée en fonction de la décision des juges de la rue Juliette Dodu ce mardi. Selon les premiers éléments de l'enquête, auteur présumé et victime se connaissaient et étaient en conflit ouvert, comme l'attestent plusieurs plaintes. Mais Pascal Aboukir réfute tous les éléments qui lui sont opposés. Et notamment le témoignage de toutes les personnes présentes au moment des faits ainsi que les déclarations de son co-auteur. Le mis en cause qui s'est caché pour échapper à son interpellation pendant près d'un mois se considère comme la victime extorquée.A tel point qu'en avril 2022, le bénédictin était parvenu à enregistrer une vidéo en direct de sa cellule de la maison d'arrêt de St-Pierre dans laquelle il avait été affirmé faire l'objet de corruption. Même scénario il y a quelques jours devant la juge des libertés et de la détention (JLD) de St-Denis qui a décidé de libérer l'intéressé qui demandait de sortir de détention pour des raisons de santé. Selon nos informations, Pascal Aboukir aurait au cours de l'audience dénoncé des malversations de deux policiers et d'un président de juridiction.Le parquet ayant fait appel de la décision de la JLD, Pascal Aboukir comparaitra devant les magistrats de la chambre de l'instruction qui vont à leur tour se pencher sur la situation du quadragénaire qui affiche 22 mentions à son casier judiciaire. Il comparaitra détenu. 8 mois de sursis provenant d'une précédente condamnation ont en effet été mis à exécution à la demande du juge d'application des peines. Une peine qui serait susceptible d'être aménagée en fonction de la décision des juges de la rue Juliette Dodu ce mardi.