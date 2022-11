A la Une . Equipée sauvage dans un cercle de jeux : Le complice présumé de Pascal Aboukir réclame la liberté

Rudy O. est soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement et à la séquestration d'un joueur au sein d'un rond de cartes de Saint-André en août 2021. Des faits criminels qui pourraient se terminer devant une cour d'assises l'an prochain. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 9 Novembre 2022 à 15:25





Ce mardi, il faisait par la voix de son avocat appel de la prolongation de sa détention provisoire prononcée le 19 octobre dernier par le juge des libertés et de la détention. La fin de l'information judiciaire ayant été annoncée, son avocat a plaidé un casier très peu chargé et des faits qui seraient susceptibles d'être finalement jugés devant le tribunal correctionnel plutôt que devant une cour d'assises. Décrit par le parquet général comme étant "un caïd de Saint-Benoit", Pascal Aboukir, 44 ans, est soupçonné d'avoir commandité un braquage dans un rond de cartes de Saint-André, en août 2021. Il aurait agi avec la complicité de deux autres individus dont Rudy O.. Le trio aurait fait irruption au sein du cercle de jeux et aurait enlevé un des joueurs qu'il recherchait. Rudy O. était masqué et armé d'un flash-ball. Il aurait touché 2000 euros pour avoir prêté main forte à Pascal Aboukir.Condamné en avril 2022 dans une affaire de stupéfiants, Rudy O. avait reconnu avoir participé aux faits alors qu'il se trouvait à la barre du tribunal correctionnel.Ce mardi, il faisait par la voix de son avocat appel de la prolongation de sa détention provisoire prononcée le 19 octobre dernier par le juge des libertés et de la détention. La fin de l'information judiciaire ayant été annoncée, son avocat a plaidé un casier très peu chargé et des faits qui seraient susceptibles d'être finalement jugés devant le tribunal correctionnel plutôt que devant une cour d'assises.





Ce mercredi, les magistrats de la chambre de l'instruction ont refusé la demande de Rudy O. qui reste en détention provisoire à l'instar des deux autres protagonistes impliqués dans cette histoire.



Mais en réponse aux arguments développés par Me Guillaume Motos, la représentante de la société a dépeint un tout autre portrait du mis en cause. "Il a un profil de délinquant, touchait le RSA et vivait du trafic de stupéfiants. Une appétence pour l'argent facile me fait redouter un risque de réitération des faits alors qu'il encourt la réclusion criminelle à perpétuité", a déclaré Emmanuelle Barre pour motiver son refus de voir Rudy O. placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès.Selon les éléments du dossier, Pascal Aboukir qui réfute tout voulait régler une dette de jeu. Armé d'un fusil à pompe, il aurait conduit sa victime avec qui il avait plusieurs différents sur le front de mer de St-André, lui extorquant 15.000 euros en liquide. Avec ses deux complices, ils se seraient ensuite tous rendus chez un concessionnaire. En guise de remboursement, ils se seraient fait remettre un véhicule d'occasion d'une valeur de 40.000 euros appartenant à son débiteur présumé.Ce mercredi, les magistrats de la chambre de l'instruction ont refusé la demande de Rudy O. qui reste en détention provisoire à l'instar des deux autres protagonistes impliqués dans cette histoire.