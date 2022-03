Equipe de France : Dimitri Payet est prêt à "cirer les pompes" de Karim Benzema

"Si à 35 ans, on peut encore croire à l'équipe de France ? À partir du moment où je pense que je peux encore avoir un niveau de jeu international, ça restera toujours dans un coin de ma tête", explique Dimitri Payet.



L'attaquant de l'Olympique de Marseille est en effet le deuxième joueur de plus de 35 ans le plus influent en Europe après Karim Benzema. D'ailleurs, le Saint-Philippois déclare à L'Equipe Magazine : "Quel joueur français offensif peut prétendre vouloir être titulaire quand vous avez Benzema, Mbappé et Griezmann devant ? Il faut être fou."



Dimitri Payet sait qu'il y a beaucoup de choix pour le sélectionneur de l'Equipe de France, notamment sur le domaine offensif : "Je pourrais revenir pour cirer les chaussures de Karim s'il le faut", lance-t-il en rigolant à L'Equipe Magazine.