A la Une ... Epitech: La nouvelle école de type start-up ouvre ses portes sur notre territoire Barcelone, Berlin, Paris… et maintenant Saint-André. L’école de l’innovation et de l’expertise informatique Epitech a officiellement ouvert ses portes sur notre île.

L’ouverture de cette nouvelle école s’inscrit dans la transition numérique du territoire. "Saint-André est en train de s’imposer comme étant le pôle numérique réunionnais dans le domaine de la formation" explique Didier Robert, Président de Région.



"Pour apprendre les rudiments du code et de la programmation, inutile de faire Epitech. Il suffit d’aller sur le net et de suivre des formations vite faites. Sauf qu’ainsi, les techniciens ont un horizon limité et vite dépassé et ne deviennent ni experts, ni passionnés de l’innovation poussés par la volonté d’entreprendre.



Faire Epitech, c’est choisir une école de haut niveau, très ambitieuse. C’est avoir la certitude d’être formé pour la prochaine décennie et s’ouvrir à l’international" promet lEmilie Linkwang, la directrice en charge du développement d’Epitech.



Parcours personnalisé, coaching, travail en open space et pilotage de mini drônes, l’ambiance sur le campus se veut innovante et dans l’esprit start-up.



Chaque étudiant est porteur d’un projet, qu’il aura pour mission de réaliser le long de son parcours. "L’enjeu est d’aller au delà du savoir faire purement technique et d’offrir une culture générale, une ouverture intellectuelle et une connaissance des enjeux contemporains" précise l’école.



En quatrième année, tous les étudiants font un passage à l’international dans leur cursus. Avec des institutions partenaires tout autour de l’Europe, au Canada, au Brésil ou encore en Chine, les étudiants ont donc ainsi le choix pour se perfectionner.



"Ces secteurs vont permettre à la Réunion d'être au top dans la décennie à venir sur le marché international. Des actions sont posées, il manquait cette dimension formation en entreprise au niveau sur notre territoire" conclut Didier Robert.





