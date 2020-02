Météo Épisode pluvieux sur une large moitié Est en fin de nuit et samedi matin, dimanche prévu plus sec et plus ensoleillé

Sur cette petite animation du modèle Arome on voit les nuages et les averses toucher Maurice ce soir et puis la moitié Est de la Réunion en cours de nuit et demain matin. MCIEL.METEO FRANCE. Aujourd'hui vendredi 14 Février



➡️ La journée chaude reste lumineuse cet après-midi sur une large majorité de l'île. A 11heures pratiquement toutes les stations Météo France du littoral affichaient au moins 30°. Certes les maximales absolues ne tutoieront pas les sommets de ces deux derniers jours au Port et la Saline mais les 32, 33° sous abri sont très probables.



➡️ Un vent modéré aère un peu le littoral Nord ainsi que vers la Possession et le Port. De l'autre côté de l'île il reste sensible mais modéré vers Saint Joseph.



➡️ La mer est agitée par le vent et reste faiblement houleuse le long des côtes du Sud sauvage.



Temps devenant humide en seconde partie de nuit sur l'Est et le Sud.



➡️ Les averses qui touchent Maurice en soirée arrivent aux portes des côtes Est et Sud réunionnaises en seconde partie de nuit.

Les régions littorales comprises entre Saint Joseph et Sainte Marie sont exposées. Les hauts du Sud et de l'Est sont également mouillés. Des débordements vers Saint Pierre et Saint Denis sont possibles.

Les pluies peuvent localement être d'intensité modérée.

Le temps reste calme sur une large moitié Ouest.

Ces averses se prolongent le matin de Samedi sur l'Est.



➡️ En cours de matinée le risque pluvieux diminue sur la moitié Est mais il augmente l'après-midi dans les hauts et l'intérieur avec le développement des nuages sur les pentes. Une évolution orageuse ponctuelle n'est pas exclue notamment dans les hauts du Sud-Ouest.



➡️ Dimanche des entrées maritimes touchent encore localement la moitié Est mais le soleil est plus présent le matin avec quelques averses dans les hauts l'après-midi.

Le vent est faible à modéré sur le Nord et le Sud et les températures sont légèrement supérieures aux normales.



➡️ Les publications sont actualisées et archivées sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/

Températures relevées sous abri rapportées par les stations de Météo France à 11heures.

Un temps pluvieux touche Maurice en soirée et arrive aux portes des côtes de la Réunion avant la fin de la nuit.

PATRICK HOAREAU Lu 161 fois







