Episode 1 : Découvrez le lancement de la Semaine Bleue à Saint-Paul

Retrouvez ce premier rendez-vous en vidéo de la Semaine Bleue à Saint-Paul. Dans cette première pastille, découvrez le lancement de la Semaine Bleue. En présence d’Emmanuel SÉRAPHIN, de Roxanne PAUSÉ-DAMOUR et d’autres élus du conseil municipal, cette 71ème édition de la Semaine Bleue s’est déroulée le 3 octobre dernier dans le jardin de la Mairie. Cet événement constitue une semaine phare, où il agit de proposer au plus près de la population saint-pauloise, des animations permettant de créer des liens entre les générations, en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social de nos aînés dans la société.



Les inscriptions sont ouvertes aux seniors de la ville ainsi qu’aux associations et clubs du 3ème âge. Informations et inscriptions au 0262 45 76 55 ou au 0692 77 74 60.