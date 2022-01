A la Une . Epiphanie : Une version végane de la galette des rois

Présentes dans les supermarchés et sur les comptoirs des boulangeries, les galettes des rois ornées de couronnes en papier dorées ou argentées sont là pour régaler nos papilles. Pour autant, très peu d’établissements proposent des galettes des rois végétales, ce qui ne décourage pas pour autant les végans de notre île, qui ne sont jamais mieux servis que par eux-mêmes. Par Maëva Huart - Publié le Mercredi 5 Janvier 2022 à 09:45

Selon la tradition chrétienne, l'Épiphanie est célébrée le 6 janvier, date à laquelle on mange la traditionnelle galette des rois. Bien qu’il existe des variantes telles que les galettes à la pomme ou à la noisette, la frangipane reste la recette de prédilection.



Cependant, les véganes, c’est-à-dire les personnes qui refusent toute consommation et exploitation animale quelle qu’elle soit, ne trouvent pas leur bonheur dans le commerce.



Rudy Patel, Réunionnais maintenant installé en Métropole, a pour coutume de consommer sa galette chaque année entre amis, ou en famille lorsqu’il revient en vacances à La Réunion. "Je suis végan depuis 2013, ma famille ne l’est pas mais mes parents se passent très bien de viande", précise-t-il.



Ce sportif, amoureux des sentiers, a l'habitude de confectionner sa galette des rois végane avec parmi les ingrédients, de la pâte feuilletée végétale, de l’huile neutre en goût et de la crème végétale (soja ou riz), pour remplacer les œufs, le lait et le beurre utilisés dans la recette traditionnelle.



Pour ce qui est du goût, Rudy affirme que la version végane ne change en rien les saveurs : "Il n’y a pas vraiment de changement, c’est le goût de l’amande qui l’emporte."



Une version qui, selon lui, satisfait ceux qui ont eu l’occasion d’y goûter. "La famille en a redemandé cette année, et mes potes de course à pied, qui ne sont ni végans ni végétariens, l’ont aussi vantée. Ce qui est plutôt bon signe !", se réjouit-il.



Des entreprises qui “y réfléchissent”, face à une hausse de la demande



L’entreprise Sucr’elle qui s’est ouverte récemment sur Saint-Denis, proposant des pâtisseries sans gluten ni lactose, dit avoir pour projet de proposer des galettes des rois véganes, car "il y a eu beaucoup de demandes en peu de temps, de pâtisseries végétales ou véganes", selon la gérante.

De même pour Positive Space’Z, qui livre des brunchs végans dans le secteur nord et qui "y réfléchit beaucoup".