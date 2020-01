A la Une . Epinal – JSSP : les réactions Florilège de réactions recueillies après l’élimination de la Saint-Pierroise (0-1 contre Épinal, après prolongation) en 16ème de finale de la Coupe de France.

Joe Damour, défenseur de la JSSP : "On fait les efforts, on se bagarre… et on encaisse un vieux but ! On s’est bien battu, c’était pas facile à 10. Mais je suis dégouté de perdre avec ce scenario."



Razak, milieu de terrain de la JSSP : "C’est beaucoup de déception, mais on a joué avec le cœur. On a essayé de résister jusqu’au bout. Mais avec la fatigue, la déconcentration, on a craqué. En infériorité numérique, c’était compliqué. Mais on est fier d’être là. Les Réunionnais ont été fiers de nous. On va tout donner encore. L’année prochaine, on reviendra. Maintenant, tout le monde connaît le niveau du football réunionnais."



Bertrand Bador, défenseur de la JSSP : "C’est très difficile de perdre comme ça. Ça laisse un gout amer. On est très déçus du résultat, mais c’est le football. J’ai pas compris ce qu’il s’est passé sur le carton rouge de Jean Michel Fontaine. L’adversaire à une entaille sur le tibia. Cette défaite, elle se jour en partie la dessus."



Yohan Guichard, nouvelle recrue de la JSSP : "Les gars ont fourni un super match. Ça a été dur surtout sur la fin. Ça pouvait pas être pire comme scenario. Cette aventure se termine de la plus mauvaise des façons. On aurait préféré perdre aux tirs aux buts. Malheureusement il faut l’accepter, ça fait partie du sport.

J’ai revu les images de l’expulsion de Jean Michel… pour moi à aucun moment il y a carton rouge. C’est un contact, ça fait partie du jeu. L’arbitre dit que c’est le règlement lorsqu’il y a sortie sur civière. Le règlement est injuste, et parfois c’est en notre défaveur.

Comme on est un groupe qui vit bien, on va rester soudés pour pouvoir aller de l’avant et se préparer pour la saison qui arrive."



Gerard Hubert, milieu défensif de la JSSP : "Perdre comme ça, c’est frustrant. Parce qu’on a montré de belles choses depuis le début de cette Coupe de France. On aurait vraiment aimé passer ce 16èmes. Une fois réduit à 10, on a bataillé avec nos armes, mais ça n’a pas suffit. On fait la petite erreur qui nous coûte cher. Ça reste une super aventure qui restera gravée dans ma mémoire. Je tiens à remercier tous les réunionnais de métropole qui ont fait des kilomètres pour nous supporter, et les familles qui sont restées à La Réunion avec les enfants. On reviendra plus fort !"



Xavier Collin, entraineur de SAS Epinal : "Mes joueurs ont eu une grosse débauche d’énergie. Ils ont été généreux et ont été récompensés sur un coup de pied arrêté, sur des petits détails en fin de match ou la fatigue se fait sentir.

Concernant le carton rouge, pour moi il est mérité. Mon joueur a une plaie de 8 centimètres, sur 3 centimètres de profondeur… L’excès d’engagement a été sanctionné. Ça arrive rapidement et ça fausse un peu le match pour la Saint-Pierroise mais ça fait partie du jeu. En tout cas, il faut féliciter pour le matchs qu’ils ont fait et pour leur parcours. Avec leur combativité, leur générosité, ça n’a pas été simple pour nous.

Le règlement de la Coupe de France qui interdit les clubs réunionnais de recevoir à partir des 32èmes de finale, c’est un avantage certain pour nous. Même si on le voit aujourd’hui, avec le nombre de supporters réunionnais présents au stade… on aimerait bien pouvoir compter nous aussi sur autant de supporters quand on est à l’extérieur. Chapeau aux Réunionnais !"



Propos recueillis à Épinal, par notre envoyé spécial, Antoine Forestier. Antoine Forestier Lu 508 fois







Dans la même rubrique : < > (LIVE) Épinal - JSSP: La Saint-Pierroise craque à trois minutes de la fin du match (117e) Christian Dafreville, entraîneur de la JS St-Pierroise: "On a fait un match héroïque"