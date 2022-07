A la Une . Épilepsie et migraine : Pris pendant la grossesse, le topiramate augmente le risque de troubles intellectuels du bébé

Une étude fait apparaitre de nouveaux risques concernant le topiramate. Outre le risque de malformation des enfants exposés in utero, il augmente le risque de survenue de troubles du spectre autistique et de déficience intellectuelle, informe l'ANSEM. Par N.P - Publié le Vendredi 1 Juillet 2022 à 08:55





Une étude publiée dans le



Vendu sous la marque Epitomax par le laboratoire Janssen mais aussi comme générique par d’autres fabricants, le topiramate est prescrit contre les crises d’épilepsie et les migraines.



L'ANSM rappelle que le topiramate est un médicament tératogène, c’est-à-dire exposant en cas de grossesse à un risque élevé de malformations majeures (multiplié par 3) dont des fentes des lèvres et du palais (fentes labiales et palatines), des atteintes des organes génitaux (hypospadias) et une diminution de la taille de la tête et du cerveau (microcéphalies). Il présente également un risque augmenté de petit poids à la naissance du nouveau-né.



"Ne doit pas être utilisé dans l’épilepsie sauf en cas de nécessité absolue"



Chez la femme enceinte, ainsi que chez la femme en âge d’avoir des enfants et n’utilisant pas de méthode de contraception hautement efficace - ce médicament réduisant l'efficacité de la pilule -, le topiramate "ne doit pas être utilisé dans l’épilepsie sauf en cas de nécessité absolue", "ne doit pas être utilisé dans la migraine" et "ne doit pas être utilisé dans toute autre situation hors de l’autorisation de mise sur le marché", met encore en garde l'agence du médicament.



En 2019, l’autorité du médicament avait déjà mis en garde sur l’usage du topiramate, alors que la Dépakine du laboratoire Sanofi, un autre antiépileptique, avait fait scandale pour son implication dans de nombreux troubles chez des enfants exposés lors de la grossesse.



Information pour les patientes traitées par topiramate Si vous êtes enceinte ou si vous pensez être enceinte, consultez rapidement votre médecin : pour une épilepsie : il évaluera la nécessité de poursuivre le traitement et vous informera de tous les risques auxquels votre enfant est exposé de même que des risques d’une épilepsie incontrôlée pendant la grossesse ; pour le traitement de la migraine : il procédera à l’arrêt du topiramate et pourra vous prescrire un autre médicament.

Si vous êtes en âge d’avoir des enfants, vous devez utiliser une contraception hautement efficace. Le topiramate peut rendre votre pilule contraceptive moins efficace. Vous devez discuter avec votre médecin de la meilleure méthode de contraception à utiliser.

Si vous avez un projet de grossesse, consultez votre médecin qui pourra adapter votre traitement à ce projet. Informez également votre médecin si vous souhaitez allaiter.

Si vous êtes traitée pour une épilepsie, n’arrêtez pas votre traitement sans en avoir parlé à votre médecin. Un arrêt brutal du traitement peut conduire à la recrudescence des crises, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour vous et votre enfant. Information pour les professionnels de santé Ne prescrivez pas de topiramate chez une patiente enceinte atteinte de migraine ;

Ne prescrivez pas de topiramate chez une patiente enceinte atteinte d’épilepsie sauf si le bénéfice pour la mère l’emporte clairement sur les risques potentiels pour l’enfant à naitre ; dans ce cas, informez-la pleinement sur les risques malformatifs et le risque potentiel de troubles neurodéveloppementaux pour son futur enfant en cas de grossesse, de même que sur les risques d’une épilepsie incontrôlée pendant la grossesse ; une surveillance prénatale étroite devra être mise en œuvre. Chez les patientes enceintes déjà sous traitement par topiramate, un arrêt brutal doit être évité car il peut conduire à la recrudescence des crises, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour la femme et l’enfant à naître.

Chez les femmes en âge de procréer, envisagez des alternatives thérapeutiques en 1ère intention ;

Si le topiramate doit être prescrit à une femme en âge de procréer : Informez-la pleinement sur les risques malformatifs et le risque potentiel de troubles neurodéveloppementaux pour son futur enfant en cas de grossesse, de même que sur les risques d’une épilepsie incontrôlée pendant la grossesse ; Informez-les des risques d’un arrêt brutal du traitement et rappelez-leur la nécessité de vous contacter rapidement en cas de projet de grossesse ou de survenue d’une grossesse Assurez-vous que celle-ci utilise une méthode de contraception hautement efficace. Pour rappel, le topiramate diminuant l’efficacité des contraceptifs oestro-progestatifs.



Liste des spécialités concernées Epitomax 100 mg, comprimé pelliculé

Epitomax 15 mg, gélule

Epitomax 200 mg, comprimé pelliculé

Epitomax 25 mg, gélule

Epitomax 50 mg, comprimé pelliculé

Epitomax 50 mg, gélule

Topiramate Accord 100 mg, comprimé pelliculé

Topiramate Accord 200 mg, comprimé pelliculé

Topiramate Accord 25 mg, comprimé pelliculé

Topiramate Accord 50 mg, comprimé pelliculé

Topiramate Arrow Lab 100 mg, comprimé pelliculé

Topiramate Arrow Lab 200 mg, comprimé pelliculé

Topiramate Arrow Lab 50 mg, comprimé pelliculé

Topiramate BGR 100 mg, comprimé pelliculé

Topiramate BGR 200 mg, comprimé pelliculé

Topiramate BGR 50 mg, comprimé pelliculé

Topiramate Sandoz 100 mg, comprimé pelliculé

Topiramate Sandoz 50 mg, comprimé pelliculé

Topiramate Viatris 100 mg, comprimé pelliculé

Topiramate Viatris 200 mg, comprimé pelliculé

Topiramate Viatris 50 mg, comprimé pelliculé