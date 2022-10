Epidémie de grippe à La Réunion : vaccinez-vous !

Une recrudescence de la circulation de la grippe a été observée au cours des dernières semaines avec une hausse continue, depuis trois semaines, des passages aux urgences et des hospitalisations. Dans ce contexte, l’ARS et l’Assurance Maladie Réunion ont décidé de prolonger la campagne de vaccination antigrippale jusqu’au 31 octobre afin d’augmenter la couverture vaccinale, notamment chez les personnes à risque.



Ainsi, les personnes fragiles, âgées ou atteintes de maladies chroniques, mais aussi les professionnels de santé, notamment le personnel des établissements prenant en charge les personnes âgées et à risque de complications, sont fortement encouragées à se faire vacciner et bénéficient d’une prise en charge à 100% du vaccin par l’Assurance Maladie.