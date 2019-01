Epidémie de gastro sur un paquebot de luxe : 475 malades dont 100 confinés en cabines

L’Oasis of the Seas est le troisième plus gros paquebot du monde. Il avait quitté dimanche dernier son port d'attache de Port Canaveral, à Orlando, en Floride. Direction la Jamaïque.



La croisière s'annonçait idyllique mais, mercredi, plus de 170 passagers et un membre d’équipage se sont mis à présenter les symptômes d'une gastroentérite.



Les autorités jamaïquaines ont refusé de laisser descendre à terre en escale plusieurs centaines de croisiéristes, au risque de voir leur population contaminées par ce norovirus de niveau 3 qui semblait très agressif.



Le navire a donc poursuivi sa route en direction de l’île de Cozumel, au large du Mexique.



Dans la nuit, la maladie avait encore progressé et au réveil, plus de 250 passagers étaient atteints. Devant l'ampleur du problème, la compagnie a alors décidé d’anticiper le retour en Floride d’une journée.



Selon le dernier bilan, 475 personnes sont malades, passagers et membres d’équipage, alors que le paquebot de luxe peut en transporter jusqu’à 6 000.



Une centaine d’entre elles a été placée en quarantaine dans les chambres.



Le personnel de bord s’active pour désinfecter rampes, rambardes, poignées de porte, tout ce qui pourrait augmenter encore la contamination.



Les passagers doivent débarquer à Port Canaveral en début d'après-midi (heure de la Réunion).



Lieu clos très fréquenté, un navire de croisière peut vite devenir un bouillon de culture, et les épidémies sont régulières, comme celle qui avait touché 400 passagers en 2012 dans les Caraïbes, ou celle qui avait atteint 170 croisiéristes du Crown Princess en 2014.