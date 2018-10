Epidémie de dengue à La Réunion : mobilisation et vigilance à l’approche de l’été

Les personnes présentant les signes de la maladie au moment de la visite,

les enfants de 6 mois à 6 ans,

les femmes enceintes,

les personnes âgées de plus de 75 ans.

cas de dengue ont été confirmés depuis le début de l’année 2018. Si la forte mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire a probablement permis de réduire l’ampleur de l’épidémie, la persistance du virus et sa dispersion géographique laissent aujourd’hui craindre une résurgence épidémique avec l’arrivée de l’été austral.Afin de protéger les populations vulnérables, le service de lutte anti-vectorielle de l’ARS Océan Indien poursuit la distribution gratuite de répulsifs dans les zones de circulation de la dengue (3000 flacons distribués depuis fin août). Par ailleurs, à l’approche de l’été, les autorités sanitaires recommandent à la population de se protéger contre les moustiques et de vider tout ce qui peut contenir de l’eau.Depuis fin août, les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS Océan Indien (ARS OI) distribuent des produits répulsifs aux personnes les plus fragiles, lors de leurs interventions en porte-à-porte dans les zones de circulation du virus.Une notice d’utilisation des répulsifs leur est remise à cette occasion. Depuis le démarrage de ce dispositif, près de 3000 flacons de répulsifs ont été distribués gratuitement (soit près de 500 flacons par semaine).