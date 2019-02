Épidémie de dengue à La Réunion : le nombre de cas signalés augmente rapidement

Du 28 janvier au 3 février,, soit un total de 476 cas depuis le 1er janvier 2019. La circulation du virus se poursuit à un niveau soutenu, notamment dans la commune de Saint-Louis où sont localisés près de la moitié des cas signalés.Pour éviter une accélération de la dynamique épidémique, la préfecture de La Réunion et l’ARS Océan Indien ont décidé de renforcer à nouveau le dispositif de lutte anti-vectorielle sur le terrain.Aussi, à partir de cette semaine, des agents du RSMA complètent les équipes de d’intervention de l’ARS et du SDIS. D’autre part, en raison de l’évolution et de la dispersion des cas signalés, le préfet de La Réunion a décidé de convoquer le 14 février une réunion du Groupement d’Intérêt Public – Lutte Anti-Vectorielle (GIP-LAV), réunissant l’ensemble des maires et présidents d’intercommunalités, afin de s’assurer des mesures engagées collectivement pour limiter les risques d’une expansion épidémique.