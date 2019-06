Epidémie de dengue: Une campagne d'information lancée à l'attention des voyageurs

Les cas déclarés continuent à baisser en ce début d’hiver austral, mais l’épidémie de dengue s’étend toujours sur l’ensemble du territoire réunionnais, alerte l’ARS. 300 cas ont été signalés au 25 juin dernier pour l’essentiel dans le Sud. La population est donc appelée à continuer à appliquer au quotidien les gestes de prévention.



Par ailleurs, la période estivale en cours en métropole favorise la prolifération du moustique tigre. "Une personne contaminée par la dengue à La Réunion peut, sans le savoir, introduire le virus en métropole et, si elle est piquée par un moustique tigre, être à l’origine d’une transmission de la maladie sur place", rappelle l’ARS. Afin d’éviter la propagation du virus, une campagne d’information a été lancée dans les aéroports et dans les vols en provenance et au départ de la métropole.



À l’arrivée à La Réunion, il convient ainsi de se protéger contre les piqûres de moustiques pour éviter de contracter la dengue pendant son séjour et de consulter immédiatement un médecin en cas de symptômes.



Au départ vers la métropole, l’ARS recommande de consulter son médecin en cas d’apparition des signes de la maladie dans les 7 jours suivants son arrivée en métropole et de continuer à se protéger contre les piqûres de moustiques en métropole dans les jours suivants son arrivée pour ne pas transmettre la maladie.