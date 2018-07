Épidémie de dengue : Restons mobilisés pendant l’hiver austral

Ne laissons pas la dengue passer l'hiver, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser !

Comment se protéger de la dengue ? Eliminer et jeter tout ce qui peut contenir de l'eau pour empêcher les larves de se reproduire.



Se protéger des piqûres de moustiques :



- Utiliser des répulsifs et des vêtements imprégnés d'insecticides.

- Porter des vêtements clairs et couvrants (manches longues, pantalons, chaussures fermées).

- Utiliser une moustiquaire pour les nourrissons et les personnes alitées en journée.

- Dans les habitations : utiliser des diffuseurs électriques, moustiquaires aux fenêtres... Recommandations sur l'utilisation des répulsifs - Les répulsifs cutanés sont composés d'une substance active qui éloigne les insectes sans les tuer et sont à appliquer sur toutes les parties du corps non couvertes.

- Appliquer le matin et le soir (périodes d'activité maximum des moustiques)

- Renouveler l'application après une baignade

- En cas d'utilisation de crème solaire : appliquer la crème solaire avant le répulsif (délai d'au moins 20 minutes entre la crème et le répulsif)

- Durée de la protection : de 4 à 8 heures selon la nature et la concentration de la substance active ainsi que des conditions d'utilisation (température et humidité ambiantes...)

- Ne pas appliquer sur les muqueuses ou sur des lésions cutanées

- Pour les enfants : l'application ne doit pas être faite sur les mains

- Pour les femmes allaitantes : veiller à la non application du répulsif au niveau du sein, lavage des mains avant la mise au sein

Depuis le début de l'année 2018, 6261 cas de dengue ont été confirmés (dont 5 importés de Polynésie, du Brésil et de Thaïlande). Les cas déclarés continuent à baisser mais l'épidémie se maintient toujours et se diffuse sur l'île et ce, malgré le début d'hiver austral.Pour que l'action de l'ensemble des acteurs (ARS Océan Indien, communes, intercommunalités, SDIS, RSMA...) soit pleinement efficace, la mobilisation de la population est indispensable. Les petits gestes au quotidien menés par chacun contribuent activement à limiter la diffusion de la maladie. Les autorités sanitaires rappellent les recommandations en vigueur à appliquer par tous : notamment après les pluies, éliminer les gîtes larvaires en vidant tout ce qui peut contenir de l'eau, se protéger et protéger son entourage contre les piqûres de moustiques, particulièrement durant cette période de vacances qui favorisent les déplacements dans l'île.