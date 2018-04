Épidémie de dengue: Les touristes prévenus dès l'aéroport

"Vous arrivez à la Réunion, où une épidémie de dengue est en cours. Protégez-vous des piqures de moustiques durant votre séjour et à votre retour". Le message est clair, en gras et sur fond rouge, partout dans l’aéroport et même via un message diffusé dans l’avion avant l’atterrissage.



Alain, sur notre île pour un moi,s ne s’inquiète pas outre-mesure. "Si on se fait piquer, on se fait piquer, pas de soucis ! Que ce soit la grippe ou autre chose, de toute manière l’important c’est que l’on soit prévenus. On va faire attention".



Même état d’esprit pour Georges, sur notre île pour un mois et demi entre copains. "On nous a prévenus dans l’avion. Il faut mettre des manches longues, de la crème anti-moustique et utiliser des répulsifs. Après on ne va pas focaliser que sur ça, on va surtout profiter !"



Valentin, jeune père de famille en visite pour une semaine en famille est un peu plus inquiet, surtout pour sa fille. "On va faire attention, surtout qu’on a une petite de huit mois donc on va aller chercher ce qu’il faut pour pouvoir la protéger elle, et nous aussi".



"On est déjà servis avec les requins ! "



Pour l’Agence Régionale de Santé, il s’agit d’une procédure habituelle en cas d’épidémie, "afin que les voyageurs soient informés et évitent aussi de ramener la dengue dans leur destination d’origine, particulièrement en métropole où l'on entre en saison estivale", précise l'ARS.



Michel, chauffeur de taxi, relativise. "On a toujours eu des moustiques quand on était petits on jouait dans la rivière il y avait des moustiques partout et on est toujours là ! Après je ne sais pas quel impact ça aura sur les touristes mais on est déjà servis avec les requins. Je ne suis pas sûr qu’à Maurice par exemple ils fassent autant de bruit avec la dengue, pourtant il y a des moustiques là-bas aussi !"